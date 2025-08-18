Quarta tappa del gruppo tributo ai Nomadi, gli Stella d'Oriente suonano a Piana Biglini

Dopo un mese dall’ultima data, gli Stella d’Oriente si stanno preparando all’ultimo concerto estivo, che si terrà nel campo sportivo di Piana Biglini dalle ore 21.30 (serata a ingresso libero con un’area drink and food d’eccellenza).

La band si presenterà al live del 29 agosto schierando Marco Silvestro alla batteria, Luca Sala alle tastiere, Enrico “Kikko” Mellano alla chitarra e alla voce, Ivano Colombano al basso e alla voce, e la new entry Claudio “Blade” Armini alla voce.

Il repertorio di una delle band che hanno fatto la storia della musica italiana in bene è dettato da una serie di canzoni profonde e accese, pronte a infiammare gli animi degli ascoltatori, come ben sanno i fan più presenti ai loro concerti.

Gli Stella d’Oriente danno l’appuntamento a tutti al loro prossimo concerto a Piana Biglini e ai prossimi appuntamenti del loro tour che intanto proseguirà nei prossimi mesi, nel buon nome dei Nomadi.