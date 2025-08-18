 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 18 agosto 2025, 08:21

Centri Estivi 2025 a Busca: divertimento e socialità per bambini e ragazzi

Dal 18 agosto al 9 settembre attività ludiche e sportive con un contributo accessibile e posti limitati

Centri Estivi 2025 a Busca: divertimento e socialità per bambini e ragazzi

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Busca e sostenuta con fondi ministeriali, sono attivi i Centri Estivi 2025 dedicati a bambini e ragazzi residenti. Il periodo di riferimento va dal 18 agosto al 9 settembre 2025. 

Le attività si svolgeranno per circa 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con possibilità di frequenza anche parziale se necessario. Alle famiglie sarà richiesto un contributo di 4 euro al giorno, i posti sono limitati. 

Per informazioni e adesioni, le famiglie possono rivolgersi direttamente agli organizzatori:  

- Insieme a Voi – Onlus, per bambini e ragazzi 3-14 anni - Periodo: 25 agosto – 5 settembre 2025, orario attività: mattino. Info: 0171 946372 - A partire dal 19/08 prenotazioni su www.prenotaestate.insiemeavoi.com/Login 

- ASD Tennis Club, per bambini e ragazzi 0-14 anni - Periodo: 18 agosto – 9 settembre 2025. Info: 331 458 2107. Orario attività: pomeriggio



 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium