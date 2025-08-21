Ciclismo: già oltre 1000 iscritti alla Granfondo Alpi del Mare di Mondovì

Un mese esatto ci separa dal tanto atteso appuntamento con la Granfondo Alpi del Mare e già si respira un clima di grande entusiasmo e fermento cittadino. Superando ogni più rosea aspettativa, sono oltre 1.000 i ciclisti che hanno scelto di iscriversi, con partecipanti che arriveranno non solo da ogni regione d’Italia ma da ben 19 nazioni straniere, a testimonianza della forte attrattiva che questa manifestazione sta esercitando anche oltre i confini nazionali.

La “febbre” per la Granfondo cresce giorno dopo giorno: sui social media si moltiplicano i messaggi di curiosità e incoraggiamento, mentre attività locali, alberghi e ristoratori si stanno preparando ad accogliere atleti, famiglie, appassionati e turisti che animeranno Mondovì durante le giornate della manifestazione. La città si vestirà a festa, fra vetrine addobbate a tema, bandiere viola che sventolano nelle piazze e un programma di eventi collaterali che promette di coinvolgere davvero tutte le generazioni.

Il percorso, studiato per valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche delle Alpi del Mare, offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva tra panorami mozzafiato, borghi storici e tratti di natura incontaminata. Ma la Granfondo non sarà solo sport: sarà uno straordinario momento di aggregazione, un’occasione per promuovere la cultura della sostenibilità, mettere in risalto le eccellenze enogastronomiche locali e rinsaldare il senso di appartenenza e orgoglio della comunità.

Il successo della manifestazione è il risultato di un percorso corale, reso possibile grazie alla collaborazione attiva delle istituzioni, al prezioso contributo degli sponsor, all’impegno instancabile degli organizzatorie al caloroso sostegno delle associazioni e dei volontari. In questo mese che precede il grande evento, ci si prepara a rifinire ogni dettaglio logistico e organizzativo per garantire a tutte e tutti un’esperienza sicura, accogliente e memorabile.

Mondovì si appresta così a vivere una delle sue pagine più vivaci e colorate, pronta a trasformarsi in palcoscenico d’eccezione per una manifestazione che unisce sport, turismo e convivialità, regalando emozioni e momenti indimenticabili a chiunque deciderà di prendervi parte.