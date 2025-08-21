 / Eventi

Ciclismo: già oltre 1000 iscritti alla Granfondo Alpi del Mare di Mondovì

In città s'incomincia a respirare grande entusiasmo e fermento per il prestigioso appuntamento internazionale che vedrà partecipanti arrivare da 19 nazioni diverse

L'edizione 2024 della Granfondo

Un mese esatto ci separa dal tanto atteso appuntamento con la Granfondo Alpi del Mare e già si respira un clima di grande entusiasmo e fermento cittadino. Superando ogni più rosea aspettativa, sono oltre 1.000 i ciclisti che hanno scelto di iscriversi, con partecipanti che arriveranno non solo da ogni regione d’Italia ma da ben 19 nazioni straniere, a testimonianza della forte attrattiva che questa manifestazione sta esercitando anche oltre i confini nazionali. 

La “febbre” per la Granfondo cresce giorno dopo giorno: sui social media si moltiplicano i messaggi di curiosità e incoraggiamento, mentre attività locali, alberghi e ristoratori si stanno preparando ad accogliere atleti, famiglie, appassionati e turisti che animeranno Mondovì durante le giornate della manifestazione. La città si vestirà a festa, fra vetrine addobbate a tema, bandiere viola che sventolano nelle piazze e un programma di eventi collaterali che promette di coinvolgere davvero tutte le generazioni. 

Il percorso, studiato per valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche delle Alpi del Mare, offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva tra panorami mozzafiato, borghi storici e tratti di natura incontaminata. Ma la Granfondo non sarà solo sport: sarà uno straordinario momento di aggregazione, un’occasione per promuovere la cultura della sostenibilità, mettere in risalto le eccellenze enogastronomiche locali e rinsaldare il senso di appartenenza e orgoglio della comunità

Il successo della manifestazione è il risultato di un percorso corale, reso possibile grazie alla collaborazione attiva delle istituzioni, al prezioso contributo degli sponsorall’impegno instancabile degli organizzatorie al caloroso sostegno delle associazioni e dei volontari. In questo mese che precede il grande evento, ci si prepara a rifinire ogni dettaglio logistico e organizzativo per garantire a tutte e tutti un’esperienza sicura, accogliente e memorabile. 

Mondovì si appresta così a vivere una delle sue pagine più vivaci e colorate, pronta a trasformarsi in palcoscenico d’eccezione per una manifestazione che unisce sport, turismo e convivialità, regalando emozioni e momenti indimenticabili a chiunque deciderà di prendervi parte.

