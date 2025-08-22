METEO / Previsioni incerte nel fine settimana della Vuelta

Nonostante l'aumento della pressione, le correnti ancora lievemente cicloniche in quota non permetteranno tempo stabile continuo nel fine settimana, che in Piemonte sarà caratterizzato dalle prime tappe della Vuelta di Spagna 2025.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 22 e sabato 23 agosto.

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, tuttavia rovesci o temporali saranno possibili principalmente sul settore alpino meridionale, e in parte anche appenninico sul levante ligure nelle ore pomeridiane e serali. Tra la notte e domani mattina rovesci e temporali sarano presenti anche sui settori pedemontani tra verbano, biellese e torinese.

Le temperature saranno in calo da domani, le massime oggi si aggireranno tra i 29 e i 31 °C, mentre domani saranno in calo di 1/2 °C. Le minime saranno comprese tra 16 e 20 °C.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili, escluse eventuali forti raffiche in uscita dai temporali.

Domenica 24 agosto.

Condizioni piuttosto incerte per domenica: il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con possibili piogge o rovesci sin dal mattino sulle aree di pianura occidentali del Piemonte e Liguria occidentale, in miglioramento durante il corso della giornata. Sereno o poco nuvoloso su Valle d'Aosta.

Temperature ancora in calo e sotto le medie del periodo, con massime che non andranno oltre i 22/23 °C sulle pianure piemontesi, mentre sulle coste saranno ancora oltre i 26/27 °C. I corridori della Vuelta impegnati nella tappa che partendo da Alba porterà a Limone Piemonte troveranno condizioni piuttosto fresche. Minime stazionarie causa la copertura nuvolosa notturna.

Venti deboli in gran parte settentrionali o nordorientali.

Da lunedì 25 agosto.

La settimana inizierà con tempo stabile e temperature in leggera ripresa, tuttavia le correnti in quota tenderanno a oscillare lungo la direzione occidentale, per cui ci aspettiamo un cambiamenteo del tempo a metà settimana che potrebbe portare una nuova fase di maltempo.

