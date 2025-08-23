Titans di Alba Cheer in Slovenia per lo Youth Summer Camp

Essere parte di uno dei team Titans di Alba Cheer significa rappresentare non solo la propria squadra, ma anche la società e la città. È questo lo spirito che anima i giovani atleti gialloblù, partiti in queste ore verso la Slovenia per vivere un’esperienza unica di sport e crescita personale.

La destinazione è Log-Dragomer, nei pressi di Ljubljana, dove andrà in scena lo Youth International Summer Camp, organizzato a sei mani con il Frogs Cheer Team e Cheer IQ. Una ventina di atleti albesi, accompagnati da tre coach, trascorreranno una settimana intensa tra allenamenti tecnici, attività aggregative e momenti di condivisione con i pari età sloveni.

Il cheerleading è uno sport di squadra che richiede impegno, disciplina e senso di responsabilità. Gli allenamenti, cuore del percorso sportivo, diventano così il luogo in cui corpo e mente si preparano alle competizioni, e ogni atleta impara a mettere se stesso al servizio del gruppo.

In Slovenia, oltre al lavoro tecnico, ci sarà spazio per lo scambio culturale e umano: affrontare la barriera linguistica, imparare gli uni dagli altri, crescere insieme dentro e fuori la palestra. Un’occasione preziosa anche per gli allenatori albesi, che potranno confrontarsi con colleghi di altri Paesi e arricchire il proprio bagaglio di esperienze.

La nuova stagione non è ancora cominciata, ma l’entusiasmo è già palpabile: un viaggio che segna l’avvio di un’annata che si preannuncia ricca di eventi e che potrà essere seguita passo dopo passo attraverso i canali social di Alba Cheer Titans.