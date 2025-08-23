 / Eventi

Titans di Alba Cheer in Slovenia per lo Youth Summer Camp

Una settimana di allenamenti e condivisione con il Frogs Cheer Team e Cheer IQ a Log-Dragomer, vicino a Ljubljana

Essere parte di uno dei team Titans di Alba Cheer significa rappresentare non solo la propria squadra, ma anche la società e la città. È questo lo spirito che anima i giovani atleti gialloblù, partiti in queste ore verso la Slovenia per vivere un’esperienza unica di sport e crescita personale.

La destinazione è Log-Dragomer, nei pressi di Ljubljana, dove andrà in scena lo Youth International Summer Camp, organizzato a sei mani con il Frogs Cheer Team e Cheer IQ. Una ventina di atleti albesi, accompagnati da tre coach, trascorreranno una settimana intensa tra allenamenti tecnici, attività aggregative e momenti di condivisione con i pari età sloveni.

Il cheerleading è uno sport di squadra che richiede impegno, disciplina e senso di responsabilità. Gli allenamenti, cuore del percorso sportivo, diventano così il luogo in cui corpo e mente si preparano alle competizioni, e ogni atleta impara a mettere se stesso al servizio del gruppo.

In Slovenia, oltre al lavoro tecnico, ci sarà spazio per lo scambio culturale e umano: affrontare la barriera linguistica, imparare gli uni dagli altri, crescere insieme dentro e fuori la palestra. Un’occasione preziosa anche per gli allenatori albesi, che potranno confrontarsi con colleghi di altri Paesi e arricchire il proprio bagaglio di esperienze.

La nuova stagione non è ancora cominciata, ma l’entusiasmo è già palpabile: un viaggio che segna l’avvio di un’annata che si preannuncia ricca di eventi e che potrà essere seguita passo dopo passo attraverso i canali social di Alba Cheer Titans.

