Attualità | 25 agosto 2025, 10:04

Mondovì si prepara alle celebrazioni per la festa del Santissimo Nome di Maria

Giovedì 11 settembre il concerto della Banda nel chiostro della chiesa di San Filippo. Venerdì 12 settembre la Santa Messa presieduta da Monsignor Cerrato, vescovo emerito di Ivrea

Si apriranno giovedì 11 settembre le celebrazioni per  la festa del Santissimo Nome di Maria, presso la chiesa di San Filippo neri a Mondovì Breo, con il concerto della Banda Musicale di Mondovì nella splendida cornice del chiostro.

L'appuntamento, a ingresso libero, è in programma alle 21. 

Venerdì 12 settembre, sempre presso il santuario del Santissimo nome di Maria, alle 17:30 il vespro solenne seguito, alle 18, dalla Santa messa presieduta da sua Eminenza Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, vescovo emerito di Ivrea. A seguire cena con musica aperta a tutti nel chiostro.

Durante la giornata concerti di Campane eseguiti dall’Associazione Suonatori di Campane a sistema veronese

Arianna Pronestì

