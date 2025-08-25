Piasco inaugura il nuovo Pump Track in Piazza Biandrate

A partire da lunedì 1 settembre e fino al giorno 15 Piasco accoglie una nuova area dedicata allo sport e al divertimento: il Pump Track in Piazza Biandrate.

Dalle ore 20,30 ci sarà una piccola dimostrazione di amici bikers. Un circuito innovativo, pensato per gli amanti delle due ruote e non solo, sarà accessibile tutti i giorni gratuitamente.

Il Pump Track diventa un punto di incontro ideale per appassionati di mountain bike, dirt bike, freeride e street. Un luogo di aggregazione e pratica sportiva dove affinare la tecnica, migliorare la forma fisica o semplicemente divertirsi in sicurezza.

Il Pump Track è una pista progettata con curve e dossi che permettono di muoversi senza pedalare, sfruttando il movimento del corpo per acquisire velocità. Ideale per ciclisti di ogni livello, è perfetto sia per allenamenti specifici sia per chi vuole avvicinarsi a questo sport in modo divertente e sicuro.

Per garantire un’esperienza sicura e piacevole per tutti, il Pump Track sarà accessibile secondo queste regole: obbligo di casco omologato e abbigliamento tecnico adeguato, accesso consentito solo a chi utilizza biciclette, monopattini, skateboard, roller in buone condizioni e dotati di protezioni adeguate, accesso vietato ai mezzi motorizzati, minori di 10 anni accompagnati da un genitore o un tutore.

Il nuovo Pump Track di Piasco rappresenta non solo un’area sportiva, ma anche un punto di aggregazione per giovani, famiglie e appassionati di sport all’aria aperta.

E che si sia un atleta esperto o un principiante curioso, questa pista è il luogo perfetto per mettersi alla prova in sicurezza e vivere momenti di puro divertimento.



