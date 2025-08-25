Amleto Bertoni rivive sul palco: Lorenzo Baravalle racconta 150 anni di storia e impresa

L'eredità di una storia antica, la tradizione che non si ferma, l'innovazione che conduce verso traiettorie nuove. Amleto Bertoni è tutto questo, è storia ma è anche futuro, è una maniera di lavorare, di costruire impresa, di connettere un territorio attraverso le sue eccellenze.

Start - il festival che racconta un territorio dalla forte vocazione artistica e artigianale che ha mantenuto radici salde senza dimenticare di progettare il domani - oggi racconta AMLETO BERTONI in occasione dei centocinquant'anni dalla sua nascita e lo fa in maniera giovane, attraverso la voce e le parole di un autore "di casa", Lorenzo Baravalle. Lo racconta in maniera pop e curiosa, in una serata in cui il teatro cittadino si veste a festa per ricordare un illustre cittadino saluzzese, il cui nome porta la Fondazione, ente manifestazioni della città di Saluzzo.

AMLETO è il nuovo racconto inedito di Lorenzo Baravalle che ripercorre la storia e la vita di Amleto Bertoni, leggendario mobiliere che con la sua ditta ha dato vita all'artigianato saluzzese, guardato con ammirazione da tutta Italia e non solo. Bertoni non nasce come mobiliere, ma come sarto, e non nasce a Saluzzo, ma a Faenza. Dalla Romagna alla provincia di Cuneo, passando per gli atelier di moda parigini, Amleto ha da subito dimostrato la stoffa del grande imprenditore, ma ha mostrato un modo nuovo di fare impresa, in cui il territorio è un humus da coltivare, favorendo la crescita di altre realtà concorrenti e complementari. Legno ma anche frutta, materia prima e specializzazione, arte e concretezza: Amleto Bertoni ha saputo, con il suo sguardo visionario, incarnare le tante e diverse eccellenze che ha visto in un territorio, quello del saluzzese, ricco di saper fare, manualità, lavoro e bellezza. Ha saputo e voluto, a 40 anni, cambiare la propria vita, inventare una nuova impresa, e farla diventare non semplicemente un'attività personale, ma un'esperienza collettiva.

Ecco perché oggi è la collettività a ricordare l'uomo e l'imprenditore, il cavaliere del lavoro Amleto Bertoni.

Lorenzo Baravalle, autore e voce di podcast arrivati al primo posto nelle classifiche di ascolto (Qui Si Fa L'Italia, Atomika, Frate Mitra) e recentemente al suo esordio letterario con La Società Dei Profeti (Mondadori Strade Blu), continua a portare in scena in uno spettacolo a metà tra il monologo e il reading personaggi che fanno parte della nostra storia, ma di cui si sta offuscando il ricordo. E così, dopo Ludovico II Marchese di Saluzzo che ha raccontato lo scorso anno al D'Arcord Fest e alla Festa del Libro Antico e Medievale di Saluzzo, con il suo stile divulgativo e pop Baravalle si concentra sulla vita di Amleto Bertoni, tentando di ricavarne un messaggio utile all'oggi.

Lo spettacolo va ad incastrarsi in una serie di eventi che la città di Saluzzo dedica al suo importante concittadino. In vista dell'autunno, torna operativo l'Archivio Contemporaneo, questa volta con l'obiettivo di raccontare una vita di artigianato, arte e lavoro. La cittadinanza, allora, nell'anniversario della nascita del cavalier Bertoni, è di nuovo protagonista: la città invita i saluzzesi a contribuire alla raccolta di materiali inerenti la figura dell'uomo che ha cambiato il volto dell'artigianato del legno saluzzese. Presto tutte le informazioni e le modalità di partecipazione.

AMLETO - un racconto di Lorenzo Baravalle andrà in scena sabato 3 ottobre alle 21.00 al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, con ingresso libero fino a esaurimento posti.