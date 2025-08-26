Ripristinata la balaustra in Corso Marconi

È tornata, nella sua eleganza, la balaustra che contorna il monumento a Giuseppe Peano tra corso Marconi e corso Solaro. Le transenne proteggevano il perimetro della balconata, da quando un sinistro stradale aveva abbattuto una serie di pilastrini.

L’intervento di ripristino è stato tortuoso. È stato necessario il recupero degli elementi precipitati lungo la ripa sottostante, dopo aver pulito l’area della ripa; sono state rimosse l’edera e la vite vergine della balaustra per verificare lo stato di conservazione della parte rimasta in loco e per valutare con precisione l’intervento necessario. Sulla base delle analisi effettuate e di quanto recuperato, si è cercata una ditta in grado di riprodurre i pilastrini danneggiati o andati distrutti, che ha realizzato un campione. Siccome la balaustra è sottoposta a tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, come previsto dalle normative vigenti, il campione è stato sottoposto alla valutazione di questo ente. Ottenuta l’autorizzazione, si è potuto procedere con l’affidamento definitivo dei lavori.

I lavori di posa e ripristino del manufatto sono stati fatti dall’impresa edile Pione Marco e Alberto s.n.c. di Margarita, mentre la ditta che ha riprodotto i pilastrini è Cavallo Ermanno di Centallo.

Commentano il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Luca Serale e l’Assessore al verde Gianfranco Demichelis: “C’era molta attenzione e attesa, anche da parte del Consiglio comunale, per la realizzazione di questo intervento. Con il ripristino della balaustra si chiude la risistemazione di corso Marconi a cui si è lavorato nei mesi scorsi. I lavori hanno tenuto insieme attenzione verso la bellezza, cura della memoria e miglioramento dello spazio pubblico. La Città ritrova così un angolo elegante, storico e pienamente fruibile, grazie al lavoro di squadra tra uffici dei settori dei lavori pubblici e del verde, ditte esecutrici e Soprintendenza. Chi transita o aspetta di salire sull’ascensore inclinato potrà così godere della bellissima veduta".