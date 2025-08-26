Un gesto può salvare una vita: incontro a San Michele di Prazzo con i volontari del soccorso [FOTO]

"Ho imparato tantissime cose” dice una dei partecipanti. A San Michele di Prazzo, lo scorso 11 agosto l’associazione Carcoso per San Michel, in collaborazione con la Croce Rossa di Acceglio, ha organizzato un incontro davvero importante rivolto a tutta la comunità.

BLS precoce e molto altro. Nell’ambito del progetto “Valle Maira: una valle cardioprotetta” si è pensato ad un pomeriggio dedicato al primo soccorso, concentrandosi in modo particolare su come affrontare le emergenze in montagna.

Tutto è iniziato l’estate scorsa, con una raccolta di donazioni organizzata dall’associazione per l’acquisto di un DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) anche per San Michele di Prazzo. La generosità delle persone aveva permesso di raggiungere la cifra di 900€, rendendo così possibile l’acquisto dell’importante dispositivo medico.

“Una generosità enorme - dicono dall’associazione - che ci aveva davvero commosso e fatto capire quanto sia forte il senso di comunità. Ringraziamo di cuore ancora una volta tutte le persone. Preziosissima era stata ed è la collaborazione con la Croce Rossa di Acceglio, come anche ci teniamo a ringraziare il Comune di Prazzo che aveva contribuito acquistando la teca per il DAE.”

UN GESTO PUÒ SALVARE UNA VITA

A gennaio di quest’anno l’associazione e la Croce Rossa hanno organizzato un primo incontro importante sull’utilizzo del DAE e, sempre rivolto alla comunità, in questo mese di agosto, periodo di maggior afflusso turistico, hanno dedicato un intero pomeriggio al soccorso.

Persone adulte ma anche neonati e bambini, con teoria e simulazione pratica attraverso manichini. Un incontro molto partecipato, che ha visto la grande competenza e disponibilità da parte dei volontari del soccorso: “Sono incontri davvero preziosi - ci dicono i volontari della Croce Rossa - che servono a formare il maggior numero di persone possibili. Più conoscenza si riesce a trasmettere, più persone si formano, e più si protegge la comunità. A volte un gesto, un capire in tempo ed agire può davvero salvare una vita. Tutto questo è importantissimo.”

