Cordoglio a Dronero ed in Valle Maira per la morte di Marina Bova

Sono tanti a Dronero ed in Valle Maira i messaggi d’affetto e cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la morte di Marina Bova.



Di anni 58, da tempo era ospite presso la Casa della Divina Provvidenza “Le Perle di Dronero”. Quello che ci giunge è un bellissimo e profonde ricordo:



“Ho conosciuto Marina alle Perle, in un momento molto delicato della sua vita - racconta una delle volontarie delle strutture - Sono passati alcuni anni purtroppo, con la chiusura a causa del covid, la decisione poi della chiusura definitiva della struttura prevista per dicembre ed il trasferimento delle ospiti non si sono fatte più le attività e sono state poche le occasioni d’incontro. Il ricordo è quello di una che attraverso il cui silenzio e occhi comunicavano intensamente. Con lei, più che con altre, ho capito il valore dell’accortezza, la fragilità come luogo di rispetto. Non parlava molto, ma nelle sue risposte o nelle domande mi è sempre arrivata prima di tutto quell’entrare nella vita degli altri in punta di piedi, che tutti dovremmo avere.”



Marina resterà nel cuore del marito Giampaolo, dei figli Claudio con Erica, Simona, degli adorati nipoti Chloe e Riccardo e dei parenti tutti. La famiglia ci tiene molto a ringraziare la struttura dronerese per l’amorevole assistenza prestata negli anni.



Il funerale avrà luogo oggi, martedì 26 agosto, alle 14.30 presso la Parrocchia di Dronero.