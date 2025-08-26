Al Teatro della Pietra di Bergolo ultimo giorno di Educational Day con il progetto "Nessuno resti indietro"

Sabato 6 settembre 2025 il Teatro della Pietra di Bergolo (CN) ospiterà il quarto e ultimo Educational Day del progetto Nessuno resti indietro dal titolo “Idee, progetti e metodi per l’Alta Langa a Bergolo”.

Sarà una pomeriggio formativo laboratoriale gratuito sui temi della progettualità e dei metodi progettuali in Alta Langa, rivolta in primo luogo a giovani ed adulti: docenti, educatori, amministratori pubblici o rappresentanti dell’associazionismo ed altre figure educanti. Al termine possibilità di ristoro e svago grazie alla manifestazione I Sapori della pietra, Fiera Regionale e Festival delle Culture che unisce tradizione, gastronomia e multiculturalità.

L’evento è gratuito e la prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente, per una migliore organizzazione dell’attività, da effettuarsi a questo link (dove si trovano tutte le informazioni di dettaglio e il modulo di prenotazione in fondo alla pagina).

Ecco il programma:

Il ritrovo è davanti all’ingresso della Cavea del Teatro della Pietra di Bergolo (clicca qui per la mappa).

A partire dalle 15.00 intervento formativo a cura di Fabrizio Gallo, Presidente dell’Associazione Vagamondo, con introduzione sulle metodologie progettuali e rassegna di progetti esemplari sull’Alta Langa, tra cui quelli promossi dal Parco Culturale Alta Langa e dall’associazione New Wellness Education (tra cui il più recente: l‘Ecofestival, svoltosi a bergolo il 9 e 10 agosto).

A seguire e fino alle 18.00/18.30 attività laboratoriale in piccoli gruppi guidata da Fabrizio Gallo, introdotta da un breve cappello illustrativo sulle concrete fasi di scrittura di un progetto. Il workshop si focalizzerà sui già citati quattro temi intercettati dall’inchiesta dal basso:

esigenza di un centro educativo/culturale di riferimento per l’Alta Langa;

il Taxi di Langa e la tematica delle distanze e della difficoltà di movimento;

esigenza di conoscere meglio l’ambiente naturale e di esperienze all’aperto;

fare con le mani – laboratori artigianali.

In caso di pioggia l’evento avrà luogo ugualmente in quanto la struttura del Teatro di Pietra lo consente.