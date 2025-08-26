"Note Giganti": concerto in quota sulla panchina panoramica di Castellar

Giovedì 28 agosto alle ore 17:30 a Castellar di Boves, subito dopo la chiesa verso il Vallone Gina, il violino di Marianna Brondello, la voce di Daniela Gastaldi e la tastiera di Daniela Dalmasso risuoneranno sulla bellissima e artigianale panchina di Aldo Ghibaudo, meglio conosciuto come Michele.
Vi aspettiamo numerosi per assaporare, in un magnifico contesto naturale, la bellezza della musica e l'originalità della location.
La partecipazione è gratuita. Eventuali gradite offerte libere.
Per info 349/4147443