Eventi | 26 agosto 2025, 11:54

"Note Giganti": concerto in quota sulla panchina panoramica di Castellar

Giovedì 28 agosto alle 17:30 musica dal vivo con violino, voce e tastiera nell'originale location creata dall'artigiano Aldo Ghibaudo

Panchina gigante di Castellar di Boves

Giovedì 28 agosto alle ore 17:30 a Castellar di Boves, subito dopo la chiesa verso il Vallone Gina, il violino di Marianna Brondello, la voce di Daniela Gastaldi e la tastiera di Daniela Dalmasso risuoneranno sulla bellissima e artigianale panchina di Aldo Ghibaudo, meglio conosciuto come Michele.

Vi aspettiamo numerosi per assaporare, in un magnifico contesto naturale, la bellezza della musica e l'originalità della location. 

La partecipazione è gratuita. Eventuali gradite offerte libere.

Per info 349/4147443

