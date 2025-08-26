Premio Nocciola d'Oro 2025: riconoscimenti a Banca d'Alba, Andrea Icardi e Pier Giorgio Mollea

Domenica 31 agosto, giornata conclusiva della Fiera Nazionale della Nocciola, torna a Cortemilia il Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro che la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa assegna a persone, associazioni, enti, imprese, fondazioni che si sono particolarmente segnalate nella promozione e nella valorizzazione del territorio di Langa.

A ritirare la nocciola d’oro 2025 nell’antico convento francescano saranno:

- La Banca d’Alba, istituto di credito a carattere regionale e cooperativo nato nel 1998 dalla fusione delle Casse di Credito Cooperativo di Diano d’Alba, Gallo di Grinzane Cavour e Vezza d’Alba. Ha dato una svolta al territorio sapendo accogliere le nuove esigenze pur mantenendo salde le radici delle banche d’origine.

[Tino Cornaglia, Banca d'Alba]

- Andrea Icardi, regista del film di successo “Onde di Terra” dedicato alla storia dei “Bacialè” che nella Langa povera degli anni ’60-’70 si prodigavano per combinare matrimoni per corrispondenza tra i contadini del posto e le donne del sud. Veri e propri mediatori dei sentimenti che contribuirono a limitare il fenomeno dell’emigrazione di massa verso le città industriali.

[Andrea Icardi]

- Pier Giorgio Mollea, amministratore delegato della Marchisio Nocciole, storica azienda cortemiliese fondata dal nonno Pietro nella seconda metà degli anni ‘50 e oggi leader mondiale nella sgusciatura, lavorazione e trasformazione di nocciole, mandorle e pistacchi. Una garanzia per l’occupazione e lo sviluppo socio-economico di Cortemilia e del suo territorio. A lui si deve la creazione del Premio “Una vita per la Nocciola” che quest’anno verrà consegnato a Giuseppe Braida, fondatore della Nutkao, azienda leader nella produzione di creme alla nocciola e cioccolato.

[Da sinistra: Pier Giorgio Mollea e Giuseppe Braida]

Ambasciatore della Nocciola nel mondo sarà:

Andrea Bosca, attore di tv, cinema e teatro originario di Canelli con radici in Valle Bormida, da cui proviene la famiglia della mamma. Formatosi alla scuola del Teatro Stabile di Torino e affinatosi all’Actor Center di Roma, l’attore canellese si fa presto notare in film e fiction di successo ricoprendo ruoli di primo piano come nella recente fiction RAI “Belcanto” in cui veste i panni di Giacomo Lotti, un tenore di fama che si muove tra passioni e ambizioni in un’epoca complessa. Splendida interpretazione in coppia con l’attrice Vittoria Puccini.

[Andrea Bosca]

La mattinata inizierà alle 10 con la consegna del Premio Cortemiliese Doc 2025 a Giovanni Olivieri, medico veterinario cortemiliese, fino al 1 febbraio di quest’anno responsabile del servizio veterinario dell’ASL CN 2, una carriera quarantennale tra allevamenti, emergenze sanitarie e trasformazioni del territorio. A 70 anni ha lasciato un’attività fatta di competenze, sacrifici, grandi impegni e passioni che l’hanno visto in prima fila per garantire la salute degli animali e allo stesso tempo la qualità del lavoro di chi li alleva e li possiede.

[Giovanni Olivieri]

Alle 10:45 si proseguirà con il Premio “Una vita per il giornalismo” che sarà consegnato a Beppe Gandolfo, dal 1998 corrispondente delle reti Mediaset dal Piemonte e Valle d’Aosta. Dopo un inizio nei periodici e nelle tv locali nel 1989 è approdato all’Ansa Piemonte dove è rimasto per 8 anni occupandosi di vari fatti di cronaca e di eventi sportivi anche internazionali come le olimpiadi del 1992 a Barcellona. Per Mediaset ha seguito negli anni importanti vicende tra cui l’incendio del traforo del Monte Bianco, il delitto di Novi Ligure, quello di Cogne, le olimpiadi di Torino 2006, le inchieste ed i processi Thyssen e Eternit, le vicende della FIAT-FCA e tanti altri eventi, piccoli e grandi. Nonostante una vita professionale intensa e i tanti impegni in Italia e all’estero ha mantenuto un forte legame con Cortemilia, il paese di origine dei suoi genitori.

[Beppe Gandolfo]

La consegna del Fautor Langae sarà preceduta dal Premio Eccellenza e Qualità cha andrà all’imprenditore Mattia Pariani, fondatore dell’omonima azienda di Givoletto che nelle sue produzioni di elevato livello qualitativo (nocciole e olio di nocciola, pistacchi, armelline, noci, chinotti, marroni, fichi, bergamotti ecc.) utilizza un progetto di filiera definito “ruota dei raccolti” mostrando le zone di provenienza dei vari frutti e il tempo del raccolto e rispettando le buone pratiche agricole che ne preservano tutte le qualità nutrizionali e sensoriali.

[Mattia Pariani]

L’evento sarà presentato dal giornalista Fabio Gallina. Musiche dei maestri Andrea e Demetra Bertino.

La giornata del Premio si concluderà con una serata musicale nell’ex convento francescano che la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa vuole offrire ai cortemiliesi e agli ospiti per festeggiare il 25° di fondazione. Alle 20:45, il gruppo musicale L.T.A. Los Tres Amigos di Magliano Alfieri presenterà lo spettacolo “LUCIO un amico geniale”, la poetica di Lucio Dalla e le collaborazioni che hanno fatto la storia della musica in un viaggio intrigante tra note, racconti, emozioni e sorrisi.

Ingresso gratuito.