Eventi | 26 agosto 2025, 10:13

Sabato 30 agosto torna "Il Trovarobe" a Cuneo

Il mercato dell'antiquariato e del modernariato animerà i portici di piazza Europa e corso Nizza dalle 8 alle 18. L'appuntamento si rinnova ogni ultimo sabato del mese

Immagine di repertorio

Sabato 30 agosto, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza, si svolgerà “Il Trovarobe”, il tradizionale mercato dell’antiquariato e del modernariato. L’evento, che si caratterizza per la contemporanea presenza di operatori del commercio su area pubblica e di venditori occasionali (hobbisti), si svolge l’ultimo sabato di ogni mese.

