Sabato 30 agosto torna "Il Trovarobe" a Cuneo

Sabato 30 agosto, dalle 8 alle 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza, si svolgerà “Il Trovarobe”, il tradizionale mercato dell’antiquariato e del modernariato. L’evento, che si caratterizza per la contemporanea presenza di operatori del commercio su area pubblica e di venditori occasionali (hobbisti), si svolge l’ultimo sabato di ogni mese.
