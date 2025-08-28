Unitre Savigliano presenta i corsi 2025-2026: lunedì la presentazione a Palazzo Taffini

Saranno presentati lunedì prossimo, 1° settembre, i corsi dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo.

In programma alle 10.30 presso il Salone d'onore di palazzo Taffini, in via Sant'Andrea, la presentazione sarà aperta a tutti, dalla stampa a coloro che frequentano abitualmente i corsi.

I corsi inizieranno poi mercoledì 1° ottobre. L'anno accademico verrà inaugurato venerdì 3 ottobre, alle 16, presso il Centro culturale saviglianese. Ad “aprire le danze” sarà la conferenza “Pirandello e le sue maschere”, tenuta dalla responsabile dei servizi culturali dott.ssa Laura Mellano. Le iscrizioni si apriranno invece lunedì 8 settembre.

«Attendiamo alla presentazione di lunedì tutti gli studenti che da anni (in alcuni casi, da decenni) sono abituali frequentatori dell'Unitre, ma anche coloro che non vi hanno mai preso parte e magari vogliono avvicinarsi a lezioni e laboratori per la prima volta – affermano l'assessore alla Cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali Laura Mellano –. Lo scopo dell'Università delle Tre Eta è proprio questo: avvicinare il più possibile le persone al mondo della cultura, senza distinzioni».