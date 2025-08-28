A Casteldelfino la musica si racconta in immagini: Alberto Gedda presenta Musica da FotoCamera

Casteldelfino si prepara ad accogliere la musica in una veste speciale: quella delle immagini e dei racconti di Alberto Gedda.

Giornalista e fotografo, con una carriera che lo ha visto collaborare con testate come Stampa Sera, La Stampa, Repubblica, l’Unità, RadioRai e Rai, Gedda sarà protagonista sabato 30 agosto alle ore 17.30 in piazza Tounineto per presentare il suo ultimo volume Musica da FotoCamera – Storie e Immagini della Musica Live (Fusta editore), nell’ambito della rassegna “Alevè Libre”.

Il libro è un viaggio appassionato attraverso oltre settanta volti e voci della musica internazionale e italiana: da Demetrio Stratos a Tom Waits, da Fabrizio De André a Joan Baez, da Chuck Berry a Vasco Rossi. Fotografie scattate tra palchi e festival – dal Premio Tenco di Sanremo al Summer Jamboree di Senigallia, dai festival jazz di Torino e Juan-les-Pins alle atmosfere di Londra e Milano – si intrecciano con ricordi e aneddoti raccolti in decenni di lavoro giornalistico.

Curato da Gianni Audisio e Giorgio Lusso, il volume alterna ritratti a colori e in bianco e nero, componendo una sorta di long playing visivo che restituisce l’energia e l’intimità della musica live. «Una restituzione di esperienze, di sentimenti, di emozioni, di franchezza, freschezza e comprensione», scrive Alessandra Comazzi nella prefazione.

A dialogare con l’autore sarà Gianni Audisio, in un incontro che promette di trasformarsi in una narrazione collettiva di emozioni e memorie musicali.