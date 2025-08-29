Bene Vagienna, nuovo campo di beach volley negli impianti di “Papa Giovanni XXIII”: domenica l’inaugurazione

Bene Vagienna ha realizzato nel tempo un’area sportiva tutta rinnovata, grazie al contributo di Comune, Bene Banca e Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo.

Dopo le operazioni concluse e l’inaugurazione del nuovo campo da calcio in sintetico lo scorso giugno, l’impianto sportivo Papa Giovanni XXIII (con ingresso da via I maggio), si arricchirà di un’ulteriore opera: il nuovo campo di beach volley.

L’area sportiva per i pallavolisti sarà in questo caso presentata al pubblico domenica 31 agosto alle 18, con la presenza della cittadinanza benese e delle autorità. Sarà intitolata a Nico Torta, storico presidente del volley a Bene Vagienna.

“Questo spazio di gioco adiacente al campo sportivo è stato realizzato ‘a tempo di record’ rispetto a quello previsto. – ammette soddisfatto il sindaco Claudio Ambrogio - Era un’opera che mancava, a completamento di un lavoro che rende sempre più ricca la nostra proposta per le attività per gli sportivi”.