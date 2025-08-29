 / Attualità

Attualità | 29 agosto 2025, 08:31

Bene Vagienna, nuovo campo di beach volley negli impianti di “Papa Giovanni XXIII”: domenica l’inaugurazione

Alle 18 la cerimonia che vedrà quest’area di gioco intitolata allo storico presidente di volley Nico Torta

Bene Vagienna, nuovo campo di beach volley negli impianti di “Papa Giovanni XXIII”: domenica l’inaugurazione

Bene Vagienna ha realizzato nel tempo un’area sportiva tutta rinnovata, grazie al contributo di Comune, Bene Banca e Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo.

Dopo le operazioni concluse e l’inaugurazione del nuovo campo da calcio in sintetico lo scorso giugno, l’impianto sportivo Papa Giovanni XXIII (con ingresso da via I maggio), si arricchirà di un’ulteriore opera: il nuovo campo di beach volley.

L’area sportiva per i pallavolisti sarà in questo caso presentata al pubblico domenica 31 agosto alle 18, con la presenza della cittadinanza benese e delle autorità. Sarà intitolata a Nico Torta, storico presidente del volley a Bene Vagienna.

Questo spazio di gioco adiacente al campo sportivo è stato realizzato ‘a tempo di record’ rispetto a quello previsto. – ammette soddisfatto il sindaco Claudio Ambrogio - Era un’opera che mancava, a completamento di un lavoro che rende sempre più ricca la nostra proposta per le attività per gli sportivi”.

Cristiano Sabre

