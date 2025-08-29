Savigliano apre i suoi “scrigni verdi”: visite guidate nei giardini storici

«Un’occasione unica per scoprire e vivere il fascino di alcuni “scrigni verdi” del nostro territorio». Sabato 6 settembre è in programma una giornata speciale di visite guidate gratuite alla scoperta di alcuni dei giardini storici più suggestivi dei dintorni di Savigliano.

Promossa dal Comune di Savigliano – Assessorato alla Cultura – e da Oasi Giovani Ets, con il sostegno della Fondazione Crc, l'iniziativa mostrerà la bellezza di tre polmoni verdi cittadini. Si tratta di Cascina Baratà - Oasi Giovani, in strada Oropa 23, il Giardino Casa Fissore - Borgo del Palazzo, in strada Palazzo 11 e la Tenuta Canelli, in via delle Valli 106.

È stato predisposto un servizio di navetta gratuito con due partenze, alle 9.30 ed alle 15, davanti all’Ala di piazza del Popolo. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it . Maggiori informazioni allo 0172.712584.

«Per tutta la giornata – precisano gli organizzatori – vi sarà la possibilità di raggiungere ciascuno dei tre giardini in autonomia. La visita allo spazio verde di Cascina Baratà sarà alla presenza di un'agronoma e di un arboricoltore certificato Etw (European Tree Worker), a cui l'associazione “Casa Baratà” ha affidato da anni la cura del giardino».