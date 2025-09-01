L’arte di Marina Falco illumina Saluzzo con “In primis…”

Saluzzo si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale di grande intensità: la mostra “In primis…” di Marina Falco, in programma dal 5 all’8 settembre 2025 nelle sale del Museo diocesano Palazzo dei Vescovi, in via Maghelona 7.

L’esposizione sarà visitabile ogni pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, offrendo al pubblico l’occasione di immergersi nell’universo espressivo di un’artista capace di coniugare profondità interiore e ricerca visiva.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “L’arte parla di comunità”, promosso dalla diocesi di Saluzzo con il sostegno dei fondi 8xmille e la collaborazione di istituzioni e associazioni del territorio. La scelta del titolo, “In primis…”, richiama il bisogno di risalire all’origine, di interrogarsi sul senso del creato e sul ruolo dell’uomo, attraverso immagini che sembrano aprire varchi tra materia e spirito.

Il manifesto della mostra, dominato da un’opera che accosta la fluidità delle acque a un seme rosso, suggerisce già un dialogo potente: quello tra la fragilità e la forza, tra la natura che scorre e la memoria che resiste. È la cifra di un percorso artistico che vuole parlare non solo agli occhi, ma al cuore di chi osserva.

Con questa esposizione, Saluzzo conferma la sua vocazione di città attenta all’arte come strumento di riflessione condivisa. Per quattro giorni il Palazzo dei Vescovi diventerà così spazio di incontro, dove il linguaggio visivo di Marina Falco potrà intrecciarsi con le sensibilità di chi sceglierà di lasciarsi coinvolgere dalla sua opera.