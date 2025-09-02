Savigliano: giovedì l'edizione 2025 del "Quadrangolare del cuore"

È tutto pronto per il Quadrangolare del Cuore 2025, la tradizionale serata sportiva a scopo benefico, organizzata dal Comune di Savigliano, che andrà in scena giovedì 4 settembre, dalle 19 in poi, allo stadio “O. Morino”.

Alle 19.15 si disputerà la prima partita, tra Amministratori e Carabinieri. Alle 20 sarà la volta dell'incontro commercianti contro allenatori e dirigenti della Saviglianese Calcio. Alle 20.45 si svolgerà la finalissima tra le due squadre vincitrici delle semifinali.

L'ingresso sarà ad offerta libera. Tutto quanto verrà raccolto nel corso della serata sarà devoluto all'associazione Amici dell'Ospedale ed alla onlus “Amici dell'Africa”.

Tornerà immancabile l'estrazione a premi: tra i “cimeli” in palio le maglie autografate di Lautaro Martínez, Nicolò Barella, Paulo Dybala (firmata da tutti i giocatori della Roma) e anche una cuffia siglata da Sara Curtis. I biglietti sono già in vendita nei punti convenzionati: Bar Brec, Il Fruttaiolo e Tutta Natura da Borio.

Condotta dalla giornalista di “LaPresse” Ilenia Arnolfo, la serata sarà animata da un dj set che farà da sottofondo a tutte le partite. E non mancherà la parte ristoro, con la possibilità di cenare con porchetta e birra (a cura della Vineria Il Roma).

Sarà riservato anche uno spazio alla celebrazione della Confcommercio Savigliano per l'80° anniversario del sodalizio.

«Esortiamo i saviglianesi a partecipare e a riempire gli spalti del Morino – dicono dal Municipio –. Più saremo e più potremo aiutare due importanti realtà impegnate per il bene del prossimo e della nostra sanità».



