A Valdieri l'estate non finisce e fa il pieno di eventi

L'estate degli eventi a Valdieri non finisce.

Il mese di settembre si chiuderà con tanti appuntamenti con la tradizione, cultura, storia ed enogastronomia.



Si inizia sabato 6 con il tradizionale incontro tra i due comuni montani Valdieri e Mollières, un tempo italiano. Dopo la dichiarazione di guerra consegnata il 10 giugno 1940, l’offensiva in territorio francese fu avviata solo il 22 giugno: essa fu però limitata e le operazioni militari vere e proprie durarono tre giorni. Ai primi del mese era arrivato al Comune di Valdieri l’ordine perentorio di far sgomberare la zona montuosa oltre le terme da tutte le attività civili (compresi margari, pastori, alpinisti). Il 25 arrivò la notizia dell’armistizio con la Francia e della fine delle ostilità. Ogni anno, così, le due comunità si riuniscono sulle orme di quegli sfollati per non dimenticare la storia che li lega, concludendo le celebrazioni, come di consueto, con la deposizione di un omaggio floreale sulla lapide dei sei caduti valdieresi. Saranno presenti i rappresentanti istituzionali delle due amministrazioni comunali, ma il viaggio nella memoria sarà aperto a tutti. Per per chi vorrà prendere parte al pellegrinaggio a piedi o altrimenti in auto sarà necessario prenotarsi entro giovedì 4 settembre (al numero Whatsapp 376 204 4987). Il ritrovo è fissato per le 5.15 davanti al Municipio di Valdieri con arrivo previsto alle 10.30 a Mollières. Seguirà la santa messa, il discorso delle autorità e infine il pranzo conviviale a cui ciascun partecipante contribuirà con un proprio piatto da dividere con gli altri presenti.





Domenica 7 settembre Sant'Anna di Valdieri ospiterà la prima edizione della gara di pesca sportiva in omaggio alla Regina Elena di Savoia, che per l'occasione vedrà tornare in valle Gesso il principe Emanuele Filiberto per premiare i vincitori, dopo esser diventato cittadino onorario lo scorso anno. Un titolo conferito con apposita cerimonia lo scorso dal Comune di Valdieri. Il ritrovo è previsto alle 7 davanti alla chiesa per dar il via alla sfida alle 8 fino alle 11.30. Alle 12.30 si terranno le premiazioni presiedute dal principe e al termine sarà possibile riunirsi a tavola sotto la tettoia dell'Ecomuseo della Segale per una gustosa polenta (prenotazioni al 335 537 7578) grazie all'organizzazione della Proloco di Sant'Anna di Valdieri e il Consorzio dei balin del Re.





Il 21 settembre si terrà il pranzo conviviale organizzato dalle Proloco di Valdieri, Sant'Anna di Valdieri e Roaschia, dall'Acli San Lorenzo e Desertetto, dal Consorzio i Balin del re oltre ai due Comuni promotori dell'iniziativa, il cui ricavato verrà devoluto all'unità pastorale Valle Gesso.

Il 26 settembre alle 21 presso la biblioteca di Valdieri spazio alla cultura con la presentazione del libro “Il prete” di Guido Olivero. Una storia cuneese di un prete che deve affrontare false accuse di molestie di una ragazza in un periodo storico complicato, che si sviluppa nel secondo dopoguerra e negli anni della ricostruzione, offrendo al lettore una triplice dimensione, storica, geografica e sacerdotale. Tra gli eventi più partecipati e apprezzati resi possibili grazie al prezioso lavoro dei volontari della biblioteca.





Il 27 e 28 settembre si terrà la cerimonia di consegna della medaglia dell'ordine Mauriziano a Roma (leggi qui precedente articolo). Sarà il Gran Maestro e principe Emanuele Filiberto di Savoia in persona a conferire il riconoscimento al sindaco Giordana, accompagnato da una delegazione di amministratori e valdieresi.

Infine, nella stessa data, la società Operaia organizza la “Festa del vino”, un momento culturale e di festa per tutti gli associati e simpatizzanti.



Il 4 e 5 ottobre anche Valdieri darà il benvenuto all'autunno con la castagnata tra serate musicali, laboratori e giochi per bambini e le caldarroste.