Vicoforte, un biglietto speciale “Fiera” per chi visiterà la Cupola del Santuario

In occasione della Fiera del Santuario 2025, l’esperienza “Magnificat” – la spettacolare salita guidata alla cupola ellittica più grande del mondo – riserva ai visitatori un’opportunità speciale. Lunedì 8 settembre (festa patronale) e martedì 9 settembre (giorno tradizionale della fiera) il percorso sarà eccezionalmente aperto con il biglietto “Promo Fiera”, valido esclusivamente in queste due date: salita alla cupola a 13 euro (anziché 18) e percorso breve a 5 euro (anziché 8).

Un motivo in più per scegliere di vivere la salita alla cupola del Santuario di Vicoforte proprio nei giorni di festa, godendo di una visuale indimenticabile.

La proposta di Kalatà offre due possibilità: la salita fino ai 52 metri del cupolino, che consente di camminare accanto agli affreschi della cupola affrontando in totale sicurezza – con elmetto e imbrago – un percorso che unisce arte, storia e avventura; oppure il percorso breve, che permette di ammirare gli affreschi da un punto privilegiato, affacciandosi dai grandi finestroni che si aprono a 23 metri di altezza.

Informazioni utili

Biglietto “Speciale Fiera”: valido solo lunedì 8 e martedì 9 settembre 2025, già acquistabile su www.kalata.it selezionando l’esperienza “Vicoforte – Santuario”.

Prenotazione consigliata: l’acquisto anticipato è l’unico modo per garantirsi la visita. È possibile scegliere tra diversi orari, ma i posti sono limitati e senza prenotazione non si assicura la disponibilità.

Formule di visita: salita completa alla cupola (età >14 anni, 266 gradini, 60 metri di altezza) oppure percorso breve (età >6 anni, 130 gradini, 23 metri).