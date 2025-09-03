A Cuneo un Open Day di immersione e apnea

Provare gratuitamente immersioni in sicurezza e apnea. Una bella iniziativa organizzata dall’A.S.D. Cuneo Sub, domenica 7 settembre, nell’ambito di un Open Day presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo, evento dedicato a chi vuole avvicinarsi a queste discipline.

Fin dal mattino saranno presenti in piscina i responsabili dell’associazione con uno stand informativo, dove sarà possibile visionare il calendario corsi 2025/26 e le attività in programma, mentre le prove gratuite si potranno effettuare nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

Possono partecipare persone di tutte le età, giovani o ragazzi. Basta portare costume, cuffia e la curiosità di scoprire il mondo sub.

L’associazione Cuneo Sub, è nata nel 1972, ed è un punto di riferimento sul territorio cuneese per chi vuole immergersi: l’approccio tecnico in sicurezza e la passione offrono la possibilità di percorsi a vari livelli, attività in ambiente aperto marino, iniziative di divulgazione ed eventi per tutti.

Info e prenotazioni al 346 50 39 345.