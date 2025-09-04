Savigliano in bici per la salute: torna la “Pedalata del Cuore” e debutta “SavinBike” [VIDEO]

Sabato 20 e domenica 21 settembre, la città ospiterà l’11ª edizione della tradizionale Pedalata del Cuore la nuova manifestazione Sav in Bike e due eventi che uniscono attività fisica, sensibilizzazione sanitaria e raccolta fondi per l’ospedale Santissima Annunziata.

La presentazione è avvenuta questa mattina, giovedì 5 settembre, nella sala consiliare del Municipio con Valerio Maccagno presidente dell’associazione Amici dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano alla presenza del sindaco Antonello Portera di alcuni amministratori comunali e inoltre del dottor Baldassarre Doronzo cardiologo e direttore scientifico dell’associazione Cuore in Mente che si occupa della prevenzione e cura delle malattie neuro-cardiovascolari; il presidente del sodalizio Domenico Filippi, il vicepresidente della nuova Fondazione Ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano Claudio Bertolotto, il presidente dell’associazione Officina delle Idee di Saluzzo Carlo Ravazzi e il dottor Giuseppe Guerra direttore generale dell’Asl Cn1.

Il sindaco Antonello Portera ha aperto la presentazione sottolineando l’importanza della collaborazione con le associazioni locali: "Questo momento tradizionale accoglie sempre più iscritti e trasmette un messaggio di grande importanza: sostenere le associazioni e le fondazioni è un dovere di tutta la comunità. Ci stanno chiedendo di pedalare, e noi pedaliamo insieme a loro".

Domenica 21 settembre partirà la Pedalata del Cuore, con un percorso pianeggiante di circa 70 km che toccherà Revello e Saluzzo.

Valerio Maccagno, presidente degli Amici dell’ospedale di Savigliano, ha illustrato la manifestazione: "La pedalata lega sport e prevenzione: camminare o pedalare regolarmente riduce il rischio di ictus e infarto. Oltre all’attività fisica, lungo il percorso saranno disponibili screening medici, ecografie e elettrocardiogrammi grazie al contributo dei volontari e della Croce Rossa".

Alla partenza, inoltre, i partecipanti potranno scegliere tra bici muscolari e assistite (ebike), con scorta tecnica garantita anche da ex poliziotti.

Il pranzo sarà allestito dalla Pro Loco di Savigliano presieduta da Maria Teresa Sora che ha ricordato i 30 anni di Bici in città, che contribuisce a rafforzare il legame tra comunità e territorio.

Sabato 20 settembre, in piazza del Popolo dalle 14 alle 19, si svolgerà ‘SavinBike’, con mercatini dell’usato, vendita di biciclette e pezzi di ricambio, stand gastronomici e abbigliamento per ciclisti.

La sera ci sarà lo spettacolo musicale “Musiche da camera d’aria”, a testimonianza di come sport e cultura possano convivere in un unico evento.

Gli Amici dell’ospedale hanno già donato circa 100 mila euro nel 2025 per il potenziamento dei reparti di urologia, oculistica e ostetricia. Sono in programma investimenti ambiziosi in accordo con l’Asl: il rifacimento delle sale endoscopiche (250 mila euro), il rinnovo di apparecchiature ecografiche (100 mila euro).

Valerio Maccagno ha spiegato anche l’iter per la costruzione del nuovo ospedale del quadrante Nord-Ovest (Savigliano, Saluzzo e Cuneo), con la Conferenza dei servizi già avviata e prevista per 60 giorni: "Nel 2026 vedremo la realizzazione della casa di comunità a Savigliano e dell’ospedale a Saluzzo. La fondazione del nuovo ospedale ha l’obiettivo di mantenere sempre efficienti i servizi sanitari, con attenzione alla prevenzione cardiovascolare e alle nuove tecnologie".

Il dottor Baldassarre Doronzo, responsabile scientifico di Cuore in Mente, ha sottolineato l’importanza della prevenzione: "Ridurre i fattori di rischio come colesterolo alto, fumo, diabete e obesità è fondamentale. L’attività fisica moderata e continuativa, un’alimentazione equilibrata e le manovre salvavita come il massaggio cardiaco sono strumenti essenziali per prevenire ictus e infarto".

Claudio Bertolotto vicepresidente della Fondazione del nuovo ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano ha ringraziato le associazioni e gli imprenditori locali: "Dare un contributo economico e dedicare parte del nostro tempo come volontari significa valorizzare il territorio e portare valore al nuovo ospedale".

Anche Domenico Filippi, presidente di Cuore in Mente, ha illustrato i dettagli del percorso e delle attività: screening medico con ecografo e furgone studio, elettrocardiogrammi per i partecipanti, e l’accompagnamento tecnico per chi pedala in città con Bicincittà in un percorso corto di 21 chilometri nella campagna Saviglianese che per fare tappa a Cavallermaggiore.

Carlo Ravazzi, presidente dell’associazione L’Officina dell’Idee ha messo a disposizione il sodalizio Saluzzese per l’organizzazione e le tappe a Saluzzo e Revello.

Infine, il dottor Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl Cn1, ha illustrato le novità riguardanti la realizzazione dell’ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano (leggi qui), confermando l’impegno dell’Asl nel garantire servizi sempre più efficienti e vicini alla comunità.