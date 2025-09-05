Oktoberfest Cuneo apre le prenotazioni con un carnet sconti: risparmi reali e nuove alleanze con il territorio

Oktoberfest Cuneo apre alle prenotazioni e rinnova la collaborazione con il territorio con un nuovo carnet sconti riservato proprio a chi prenoterà un tavolo durante la manifestazione. Il nuovo carnet offrirà sconti reali in euro, e non percentuali di riduzione o spese minime da raggiungere, e vedrà il coinvolgimento di moltissimi negozi e professionisti della Granda che a loro volta sostengono la manifestazione.

Un grande circuito di esercizi commerciali che ha scelto di dar vita ad una sinergia con l’evento in stile bavarese che, per tre settimane, attirerà in provincia di Cuneo avventori da tutta la Regione. Per prenotare il proprio tavolo è sufficiente accedere al sito internet www.oktoberfestcuneo.it e selezionare la data desiderata, acquisendo così anche il diritto all’esclusivo pacchetto di sconti.

Oktoberfest Cuneo si terrà da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre 2025 presso l’Area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta) con una formula di 12 giorni di apertura dal giovedì alla domenica per ciascuna delle tre settimane e sarà aperto ogni giovedì e venerdì a partire dalle ore 18, mentre il sabato e la domenica dalle 11.

“L’idea del carnet nasce con l’obiettivo di offrire centinaia di euro di sconti veri, tangibili e spendibili nelle attività del territorio, senza essere condizionati da percentuali o spese minime. È un modo concreto e immediato per sostenere le aziende partner e, allo stesso tempo, regalare a chi partecipa all’Oktoberfest Cuneo un enorme valore aggiunto – spiegano dalla Sidevents srl, società organizzatrice dell’evento –. Non si tratta di semplici promozioni, ma di vantaggi reali che si traducono in risparmi consistenti e in un legame ancora più forte con la città. Molti esercizi commerciali che ci sostengono hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, contribuendo a saldare ancor di più la grande alleanza tra la manifestazione e il tessuto produttivo e commerciale di Cuneo. Il numero di esercizi convenzionati aumenta ogni giorno e, visto il formato digitale del carnet, è probabile che continuerà ad aggiornarsi anche durante la manifestazione in base a nuovi accordi, proponendo a chi ha prenotato nuovi sconti in nuovi negozi. Con questo progetto mettiamo a disposizione delle aziende che ci sostengono il grande valore che genera l’evento, diventando a nostra volta promotori dei nostri sostenitori, non solo durante i giorni dell’evento, ma anche nei mesi successivi, rafforzando la collaborazione e creando nuove opportunità per tutti”.

Il carnet sconti è un pacchetto esclusivo riservato a chi prenota il proprio tavolo. Non semplici promozioni, ma sconti veri e propri, utilizzabili negli esercizi commerciali del territorio. Il carnet sarà scaricabile nella propria area digitale riservata dopo essersi accreditati all’evento e potrà essere utilizzato anche nei mesi successivi alla manifestazione. Inoltre, gli sconti del carnet saranno cedibili a terzi per dare la possibilità a chi non è interessato ad un determinato servizio di regalarlo ad altri, in modo che il valore non vada perso.