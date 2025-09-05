Torna a Saluzzo l’apericena solidale “Amici in Armonia” alla quarta edizione

L’apericena solidale di “Amici in Armonia”, alla sua quarta edizione, è in programma per Sabato 13 settembre, presso il parco di Villa Luppo (in Regione Ruata Re, n. 4) a Saluzzo.

Manca poco ad un evento che è ormai entrato a far parte della tradizione di Armonia, una bella occasione per la Cooperativa per aprire le porte di casa ai suoi ospiti, ai molti Amici di sempre, a persone nuove che hanno piacere di conoscere la realtà della Cooperativa, in generale a chi desidera trascorrere una bella festa in compagnia, con il valore aggiunto della solidarietà.

La quarta edizione di “Amici in Armonia”, come già anche le precedenti, mantiene anche la sua finalità di raccolta fondi della quale, nell’ambito della serata, ci sarà modo di illustrare i risultati raggiunti sin qui e di condividere gli obiettivi che ci si prefigge per il prossimo anno.

Il programma della serata prevede, a partire dalle ore18.00, l’apericena solidale! Il contributo minimo della serata è di 23,00€ a persona (gratuito per i bambini sotto i 5 anni), che servirà a sostenere la raccolta fondi. Per facilitare l’arrivo a Villa Luppo, luogo in cui i parcheggi sono scarsi, è previsto un servizio di navetta gratuito dal piazzale del Penny Market di Saluzzo.