Note da cinema sotto le stelle: “Obiettivo Orchestra” conquista Saluzzo

Grande successo con applausi e standing ovation finale da parte di un pubblico entusiasta ieri sera, venerdì 5 settembre, al concerto dei giovani musicisti dell’Ensemble Sinfonico della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

L’evento si è svolto nella città del Marchesato nel cortile de “Il Quartiere” (ex Caserma Musso) dedicato, in gran parte, a celebri colonne sonore cinematografiche.

La serata è stata introdotta dal direttore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, Cristiano Cometto, assieme alla presidente Carlotta Giordano. Sul palco anche il sindaco di Saluzzo, Franco Demaria, che si è congratulato con i giovani, “ma già grandi musicisti di Obiettivo Orchestra”.

Diretti dal maestro Donato Renzetti, i musicisti e le musiciste si sono cimentati in un repertorio complesso e affascinante, capace di spaziare tra stili e sonorità di respiro internazionale.

L’ensemble ha eseguito l’Ouverture dall’operetta “Candide” di Leonard Bernstein, il noto poema sinfonico “An American in Paris” di George Gershwin, reso celebre dalla regia del film omonimo di Vincente Minnelli, e le immortali musiche di John Williams per “Star Wars” (Guerre Stellari). Dal celebre tema della “Marcia Imperiale” al motivo di Yoda, fino al solenne “Throne Room”, le note della saga hanno riecheggiato nel cortile emozionando il pubblico di ogni età.

Prima del bis, dedicato ancora a “Star Wars”, al maestro Renzetti è stata donata dai giovani suoi allievi musicisti, in maniera goliardica, una “spada laser” simbolo di “Guerre stellari”, con la quale ha diretto l’ultimo brano tra sorrisi e applausi, esortando i saluzzesi a essere fieri di poter contare su un’orchestra di tale livello.

L’Ensemble è composto dai musicisti di Obiettivo Orchestra, progetto formativo realizzato in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino, che prepara giovani provenienti da tutta Europa alla professione orchestrale.

Il concerto di Saluzzo ha rappresentato l’anteprima dell’esibizione in programma oggi, sabato 6 settembre, al Teatro Alfieri di Torino nell’ambito del prestigioso Festival MITO SettembreMusica, nato nel 2007 e divenuto punto di riferimento internazionale.

Tutti i 1500 posti al Teatro Alfieri sono andati letteralmente a ruba.

“Obiettivo Orchestra” è una storia di collaborazione nata nel 2017 tra i professori della Filarmonica Teatro Regio Torino e la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

Il corso si concentra sulla preparazione alle audizioni, sull’attività concertistica sinfonica e cameristica e sullo studio degli estratti orchestrali, con incontri ospitati nella storica sede del Monastero dell’Annunziata.

Dal 2019, con la “Donato Renzetti Conducting Academy”, il percorso si è arricchito della lunga esperienza didattica del maestro.

L’ensemble “Obiettivo Orchestra”, nato da questo percorso, porta avanti un’intensa attività concertistica in Piemonte e in numerose altre regioni italiane, imponendosi come viva realtà musicale del panorama nazionale.