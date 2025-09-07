Saluzzo, concerto di campane a festa per San Chiaffredo

Il concerto di campane inizia oggi domenica 7 settembre, San Chiaffredo. Una suonata a festa itinerante tra i campanili della città per solennizzare il giorno del Santo patrono. L’evento, giunto alla quinta edizione, anche quest’anno a cura dell'Associazione CampaneTO, in collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Diocesi di Saluzzo e le parrocchie cittadine vuole inoltre valorizzare i preziosi strumenti musicali presenti nelle torri saluzzesi con le “baudette” tradizionali del territorio. Si tratta di una tecnica eseguita con un martelletto sulle campane che crea ritmi unici per ogni paese.

Si inizia alle 9.30 dal campanile del Duomo ad ascoltare la voce antica proveniente dai diversi campanili coinvolti nella kermesse con il seguente ordine

Ore 9.30: concerto dal campanile della Cattedrale

Ore 10.30: concerto dal campanile di San Bernardino

Ore 12.15: concerto dal campanile di San Giovanni

Ore 16: concerto dal campanile di Sant’Agostino

Ore 17: concerto dal campanile di Maria Ausiliatrice

Alle ore 12 i campanili di Saluzzo suoneranno tutti insieme per l’Angelus Solenne del giorno di San Chiaffredo, mentre il campanone presente sulla Torre Civica dell'Antico Palazzo Comunale nell'alto centro storico, farà sentire la sua voce con 100 rintocchi in onore del patrono.

Tutte le suonate saranno eseguite sul momento dai membri del gruppo torinese o in cella campanaria, tramite il tradizionale sistema di suono manuale "a cordette", oppure dagli impianti di automazione.

L’ascolto dei concerti è previsto solo all’esterno delle torri e non sono previste visite durante le suonate. Sarà possibile visionare i video in diretta o nei giorni successivi sui canali social di CampaneTO che ringrazia per la collaborazione tutti i parroci della città, il vescovo Monsignor Cristiano Bodo, la Diocesi di Saluzzo e l'Amministrazione Comunale per l'entusiasmo e il prezioso contributo nell'organizzazione dell'evento.