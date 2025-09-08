Bergesio (Lega): "Al via il Servizio Civile Universale, una grande opportunità per i nostri giovani"

"Al via il bando di Servizio Civile Universale ambientale e, per la prima volta, anche quello agricolo. Dal 4 settembre al 15 ottobre, tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni potranno candidarsi per uno dei 2.098 posti disponibili in tutta Italia, accedendo con SPID al portale dedicato".



Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) sottolinea l'importanza di questa iniziativa, che offre ai giovani l'opportunità di mettersi in gioco in settori strategici per il futuro del Paese.



"Il Servizio Civile rappresenta un'esperienza di crescita personale e professionale unica, che permette di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e di contribuire attivamente alla comunità - prosegue il parlamentare, responsabile dipartimento Agricoltura della Lega -. L'introduzione del settore agricolo, in particolare, è un segnale forte dell'attenzione che il Governo riserva al comparto primario, risorsa fondamentale per la nostra economia e per la tutela del territorio".



Bergesio invita i giovani interessati “a cogliere questa opportunità e a presentare la propria domanda entro la scadenza del 15 ottobre. Da sempre con la Lega ci impegniamo a sostenere politiche che valorizzino il potenziale dei giovani e promuovano la loro partecipazione attiva alla vita sociale ed economica del Paese”.



“Ringrazio il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida per avere colto questa importante esigenza”, conclude il Senatore Bergesio.



Dal 4 settembre al 15 ottobre, tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni - non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda - potranno candidarsi, accedendo con SPID al portale: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

