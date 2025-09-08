Saluzzo, estate ragazzi inclusiva con il sostegno della Fondazione Crt

Estate ragazzi inclusiva e "per tutti" a Saluzzo, grazie al Comune e al progetto "Il mio posto nel mondo" della Fondazione Crt. La Fondazione per l’estate 2025 ha stanziato 7 mila euro, che si aggiungono alle risorse già impegnate come negli anni scorsi dall’Amministrazione civica cittadina per coprire i costi dell'assistenza per bambini con disabilità o fragilità (in base all'Isee).

«L'obiettivo del Comune, anche in questo caso - spiegano dal Palazzo civico -, grazie al supporto della Fondazione Crt, è di contrastare le disuguaglianze, offrendo spazi educativi di qualità, favorendo la socializzazione e supportando le famiglie. 'Il mio posto nel mondo' dimostra di essere un progetto di grande impatto sociale, capace di attivare reti educative sui territori e di offrire ad ogni bambino l’opportunità di un’estate fatta di crescita, scoperta e relazioni».

Il Comune ha avviato la sperimentazione dell'assistenza per disabili durante l'Estate ragazzi convenzionata 3 anni fa. Dall'anno scorso sono aumentate le strutture che hanno dato la disponibilità ad accogliere bambine e bambine con esigenze particolari. I beneficiari dell'iniziativa sono già seguiti dai Servizi sociali e dai Servizi scolastici durante l'anno scolastico e il contributo di Fondazione CrT permette di aumentare il supporto alla famiglia anche per il periodo estivo.

