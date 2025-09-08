"80 anni di libertà": alla biblioteca di Chiusa di Pesio una rassegna per consolidare il ricordo della Resistenza

“80 anni di Libertà: la Resistenza tra le pagine” è il titolo della piccola rassegna organizzata dalla biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa di Pesio in collaborazione con il Comune e con il patrocinio dell’associazione “Resistenza sempre nel rinnovamento”. Antonella Tarpino e Chiara Colombini saranno le ospiti che presenteranno i loro libri, il loro lavoro di ricerca e di memoria.

Il programma prevede giovedì 25 settembre alle ore 18 presso la biblioteca la presentazione del libro di Antonella Tarpino “Liberi e ribelli. L’antifascismo come scelta esistenziale” edito da Einaudi. Il libro è un percorso tra diari, romanzi e film, sulle tracce di chi, nel vuoto seguito all’8 settembre del 1943, riuscì a intravedere l’orizzonte di un possibile riscatto. I partigiani parlano ancora ai giovani di oggi? Forse sì, se si ricorre a linguaggi immediati e vividi. Così Antonella Tarpino si è immersa nelle pagine che testimoni e scrittori hanno dedicato alla propria scelta antifascista ma anche dentro le immagini dei tanti film che l’hanno rappresentata. Il risultato è un saggio originale e coinvolgente che, intrecciando storia e memoria, scritti autobiografici, romanzi e istantanee cinematografiche, racconta la dimensione ideale che ha spinto donne e uomini a ribellarsi alla dittatura fascista, a compiere una scelta complicata e dolorosa, a convincersi che cambiare era possibile. E il significato di quella scelta si fa ogni giorno più attuale.

[Antonella Tarpino]

Il secondo appuntamento è per venerdì 31 ottobre alle ore 18 con Chiara Colombini con un incontro dal titolo “Raccontare la Resistenza”. La professoressa Colombini lavora presso l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, di cui è responsabile scientifica, e fa parte del comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Ha curato e scritto numerosi libri e articoli che affrontano il tema della Resistenza. Proprio per aver affrontato questi temi la stessa è stata vittima di insulti scritti su uno striscione firmato con la sigla di un gruppo neonazista durante una sua presentazione. Tre le ultime pubblicazioni “Anche i Partigiani però…” e “Storia internazionale della Resistenza italiana” (a cura di Carlo Greppi) editi Laterza.

[Chiara Colombini]

Gli incontri nascono con la volontà di consolidare la memoria pubblica su un argomento che ha sempre avuto vita difficile nel dibattito politico e sociale in occasione di primi 80 anni dal 25 aprile 1945. La posta in gioco è la conoscenza storica di questo periodo e il riconoscimento che la Resistenza ha rappresentato le solide radici a fondamento della Costituzione.

Gli incontri sono ad ingresso gratuito e libero, sarà presente la libreria locale.