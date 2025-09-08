A Cuneo un grande tributo ai Queen: musica, emozioni e solidarietà al Palazzetto dello Sport

La città di Cuneo si prepara a vivere un appuntamento straordinario: sabato 13 settembre, al Palazzetto dello Sport, andrà in scena il concerto “Diego Basso Plays Queen”, un evento che unisce la magia senza tempo della musica dei Queen con la potenza evocativa di una grande orchestra sinfonica.

Sul palco ci sarà il maestro Diego Basso, direttore d’orchestra di fama internazionale, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalle voci dell’Art Voice Academy. A rendere la serata ancora più speciale, la presenza di Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi e di artisti come Alice Cooper, che con il suo tocco rock e inconfondibile regalerà emozioni uniche.

Il pubblico potrà rivivere i più grandi successi della leggendaria band britannica: da Bohemian Rhapsody a We Will Rock You, fino a Another One Bites the Dust. Ogni brano sarà un dialogo tra orchestra e chitarra elettrica, tra eleganza sinfonica e pura energia rock, in un viaggio musicale capace di coinvolgere sia gli appassionati di lunga data che i più giovani.

Ma questo concerto non è solo musica. L’iniziativa ha anche un forte valore solidale: il ricavato della serata sarà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Cuneo, per sostenere progetti di prevenzione, diagnosi precoce e assistenza ai pazienti oncologici del territorio.

Organizzato da Euphoria Sound Events Aps con la collaborazione dei volontari di Onde Sonore, associazioni affiliate alle Acli, l’evento rappresenta un momento di cultura, socialità e impegno civile, perfettamente in linea con la tradizione associativa che da anni arricchisce la vita della comunità cuneese.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 13 settembre alle 21 (apertura cancelli ore 19.30). I biglietti sono disponibili su TicketOne e nelle ricevitorie convenzionate (a Cuneo presso le tabaccherie di corso Nizza 96 e via Amedeo Rossi 31/B).

