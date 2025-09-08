A Narzole, viaggio nel tempo con la Rievocazione Storica

A Narzole, viaggiare nel tempo è possibile. Domenica 14 settembre torna, festeggiando la decima edizione, la grande Rievocazione Storica organizzata dall'associazione "Narzole20".

Dal primo pomeriggio, il paese farà un viaggio nel tempo fino al 1702, quando venne commissionata la pala d'altare per la chiesa di San Rocco al famoso pittore Sebastiano Taricco.

Più di un centinaio di figuranti animeranno il paese con giochi, lavori del tempo e personaggi di ogni tipo: si potranno incontrare nobili e plebei, uomini fuori legge e donne misteriose, cantinieri, impagliatori e moltissimi altri mestieranti intenti a diverse occupazioni, compresa la preparazione della "cugnà", da sempre prodotto tipico del paese. Ma ci sarà molto di più perché verranno rappresentati - con scene rinnovate per il decimo anniversario - una decina di momenti caratterizzanti la vita dell'epoca, con vicende familiari e di comunità, per ricordare le difficoltà e la semplicità della vita del tempo.

Alle 15, con la processione in onore di Maria Addolorata accompagnata da tutti i figuranti, il paese sarà catapultato nel 1702 e dalle 15.30 prenderà il via il racconto: per chi vorrà provare l'esperienza, sarà possibile pranzare nella famosa locanda del paese, prenotando allo 0173 77019, o magari fare degli spuntini e bere un buon bicchiere di vino nel bel mezzo della vita di 223 anni fa.

Due info point all'ingresso della rievocazione daranno tutte le indicazioni utili ai visitatori: gli orari delle scene, dove trovare le guide che aiuteranno a comprendere meglio la vita del tempo, come acquistare i "Narzolini", unica moneta accettata per gli acquisti dei prodotti locali lungo il percorso.

Si può tornare indietro nel tempo? Venite a Narzole domenica: insieme faremo un viaggio suggestivo, intrigante e divertente!