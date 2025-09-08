 / Eventi

Cuneo: "omaggio agli alberi" in piazza Europa con dieci attori

Sabato 13 settembre alle 17.30 reading poetico "Sotto i cedri" per celebrare il mondo vegetale urbano attraverso brani di scrittori e poeti

Immagine di repertorio

Sabato 13 settembre alle ore 17.30 piazza Europa si trasforma idealmente in luogo poetico per un evento dedicato al mondo degli alberi, organizzato dall'associazione Di Piazza in Piazza. Dieci attori daranno voce al patrimonio vegetale attraverso la lettura di brani di diversi scrittori e poeti, in un'iniziativa "Sotto i cedri" che vuole rendere omaggio a questi silenziosi custodi del benessere quotidiano. L'evento intende celebrare gli alberi che, immobili e discreti, contribuiscono costantemente alla qualità dell'ambiente naturale urbano e alla salute dei cittadini.

