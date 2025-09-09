Il “caso bitumificio” di Bene Vagienna: l’Amministrazione comunale fa chiarezza e rassicura i cittadini

Dopo la lettera/appello pubblicata ieri sul “caso bitumificio” per mano del Comitato “Per il Bene Comune”, composto da una rappresentanza di cittadini di Bene Vagienna, non si è fatta attendere la risposta da parte dell’Amministrazione comunale benese.

La presa di posizione del Comune intende fare chiarezza in modo definitivo con un comunicato stampa del sindaco Claudio Ambrogio, unitamente ai membri della sua Amministrazione, sulla possibile realizzazione dell’impianto di Itinera.

Posizione dell'Amministrazione Comunale di Bene Vagienna sull'impianto di Itinera

“L'Amministrazione comunale di Bene Vagienna – scrivono nella nota stampa - desidera precisare la propria posizione in merito alla vicenda dell'impianto di bitume presentato da Itinera. L'Amministrazione è sempre stata e sempre sarà dalla parte della cittadinanza, impegnandosi a salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini. Ne sono prova gli sforzi fatti per garantire la presenza del medico di base e l'organizzazione della campagna vaccinale durante il periodo del COVID-19. Ne è ulteriore prova il fatto che l’amministrazione ha già dato incarico in data 2 settembre 2025, ad un avvocato, per costituirsi in giudizio avverso contro il ricorso al Tar fatto in data 18 luglio 2025. L'Amministrazione Comunale di Bene Vagienna desidera precisare che l'autorizzazione per l'impianto di Itinera, non è di competenza del Comune, bensì della Provincia. Tutta la documentazione relativa all'impianto sarà sottoposta a una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che valuterà gli effetti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini”.

Chiarimenti sui manifesti

“In seguito a un esposto del presidente del Comitato per il Bene Comune riguardante la rimozione di manifesti non autorizzati – proseguono -, le forze dell'ordine hanno riscontrato che tali manifesti non erano stati autorizzati e hanno sanzionato il presidente del Comitato. L'Amministrazione Comunale desidera precisare che non censura alcun tipo di manifesto, come dimostrato dalla libertà di affissione di manifesti da parte della lista "L'altra Bene" contro la decadenza per l'incompatibilità di un consigliere comunale. Ogni cittadino è libero di manifestare le proprie opinioni, rispettando il regolamento della Polizia Urbana”.

Considerazioni sull'estetica urbana

In quanto all'estetica urbana “Bene Vagienna è riconosciuta come uno dei Borghi più Belli d'Italia e Città Bandiera Arancione, con un turismo che rende sempre piene le strutture ricettive – precisano nella nota -. È importante preservare l'estetica urbana e non imbrattarla con materiali che possano dare un'impressione di degrado. Ogni cittadino potrà manifestare le proprie opinioni nel rispetto dei regolamenti comunali e attraverso le sedi opportune riconosciute dalla legge e assumendosi la responsabilità dell'immagine dell'area in cui vive”.

Posizione sull'interrogazione della lista "L'altra Bene"

“L'Amministrazione Comunale – aggiungono - è lieta che la lista "L'altra Bene" abbia cambiato idea e sostenga la posizione dell'Amministrazione contro la costruzione dell'impianto di bitume. L'Amministrazione ha sempre agito nell'interesse della cittadinanza e per un futuro sostenibile, come dimostrato dalla creazione della CER Concerti per combattere la povertà energetica”.

Conclusione

La nota dell'Amministrazione comunale conclude rassicurando la popolazione che “agirà sempre nell'interesse della cittadinanza e per un futuro sostenibile. La creazione della CER ne è una prova. L'Amministrazione è impegnata a preservare la salute e il benessere dei cittadini e a tutelare l'ambiente”.