Il Pedibus di Bra compie vent’anni

Mercoledì 10 settembre 2025 riparte la scuola e a Bra questo atteso appuntamento vede la ripartenza di un servizio da sempre molto apprezzato dalle famiglie braidesi. Si tratta del Pedibus, l’accompagnamento dei bambini alle scuole primarie ad opera dei volontari, servizio che in questo 2025 taglia il nastro dei vent’anni di vita.

Il servizio sarà operativo fin dal primo giorno di scuola per tutte le sette linee presenti, anche se al momento non tutti i capolinea sono operativi per mancanza di volontari.

Saranno quindi operativi i seguenti capolinea:

Linea azzurra – scuola “Don Milani” – Capolinea 1 in viale Rimembranze presso l’Istituto Salesiano, ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea blu – scuola “Edoardo Mosca” – Capolinea 1 in via Crimea, ritrovo ore 7.45 e partenza ore 7.45; Capolinea 2 in piazza Carlo Alberto (Politeama), ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45; Capolinea 3 in viale Industria/Solferino, ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea gialla – scuola “Principessa Mafalda di Savoia” – Capolinea 1 in piazza E. Mosca, ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea verde – scuola “Franco Gioetti” – Capolinea 3 Via Don Orione/Str. Bria, ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45; Capolinea 4 in viale Madonna dei Fiori (parcheggio bar Chioschetto), ritrovo ore 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea rossa – scuola “Professor Jona” – Capolinea 2 in via Visconti Venosta 104 (altezza pensilina bus), ritrovo ore e 7.40 e partenza ore 7.45.

Linea arancione – scuola “Martiri della Resistenza” – Capolinea 1 in strada San Michele 143, ritrovo ore 7.50 e partenza ore 7.55.

Linea Viola – scuola “Rita Levi Montalcini” – Capolinea 3 in viale Industria/Solferino, ritrovo ore 7.30 e partenza ore 7.35.

Per poter usufruire del servizio è necessario presentare domanda sull’apposito modulo pubblicato sullo sportello telematico del sito internet del Comune – Sportello telematico/Servizi scolastici e per l'infanzia/Iscriversi al servizio piedibus – compilandolo direttamente on line se dotati di Spid o carta di identità elettronica, ovvero consegnando la versione cartacea ai volontari presenti ai capolinea o inviandolo all’Ufficio Mobilità sostenibile alla mail trasportipubblici@comune.bra.cn.it.

Inoltre, in occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile”, che si terrà dal 16 al 22 settembre, lunedì 22 settembre i bambini che aderiscono al Pedibus avranno degli accompagnatori speciali, ovvero alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale. Durante quegli stessi giorni, al fine di promuovere una mobilità sostenibile autonoma anche per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, dal 16 al 22 settembre verrà attivato un “Bike to School” autonomo, che vedrà gli studenti percorrere il tragitto casa-scuola in bici.

Come sempre, la buona riuscita del progetto dipende dalla presenza di volontari disponibili ad accompagnare i ragazzi. Per questo, si invitano tutti coloro che sono intenzionati a dare la propria disponibilità per sostenere il Pedibus ad iscriversi in Comune presso presso l’Ufficio Volontariato: email braserviziocivicovolontario.odv@gmail.com, tel. 0172-438298.