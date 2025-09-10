A Roccaforte Mondovì il Meeting dei Radio Amatori

La Sezione di Mondovì dell’Associazione Radioamatori Italiani ha organizzato da venerdì 12 a lunedì 15 settembre 2025 il 24° Meeting “Diploma Castelli d’Italia e della Provincia di Cuneo” ed il 16° Meeting I.F.F.A. “Italian Flora Fauna Award”.

L'importante manifestazione di carattere internazionale, giunta alla sua ventiquattresima edizione consecutiva, ha tra i suoi scopi principali quello di riunire fisicamente i Radioamatori che partecipano alle competizioni che si svolgono durante l'anno, ma anche per discutere, attraverso una serie di brevi conferenze, le numerose tematiche che riguardano le trasmissioni radio. Non trascurabile inoltre è l'apporto che tale manifestazione offre alla vasta comunità internazionale per conoscere lo straordinario patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio italiano, del Piemonte e soprattutto del Monregalese.

L'evento è stato organizzato anche grazie al contributo e patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Città di Mondovì, del Comune di Roccaforte Mondovì, della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e dell’A.R.I. Regionale C.R.P.V.A.

In seguito all'impegno profuso in 25 anni con grande passione da parte dei soci della Sezione di Mondovì, sono stati effettuati oltre 5.800.000 di collegamenti radio, suddivisi in 14.565 castelli (di cui 392 della Provincia di Cuneo) e 3.012 Parchi/Oasi, situati in tutte le Regioni e Province italiane, con il coinvolgimento di circa 155.000 radioamatori di tutto il mondo. Il sito internet del Diploma dei Castelli (https://www.dcia.it) ha ormai raggiunto oltre 500.000 visite, contribuendo ulteriormente a far conoscere nel mondo il nome di Mondovì, del Monregalese, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Ai momenti d’incontro e di discussione parteciperanno radioamatori italiani e stranieri, responsabili regionali, nazionali ed europei unitamente ai loro familiari.

I partecipanti saranno alloggiati presso l’Albergo Ristorante Commercio in Borgata Norea di Roccaforte Mondovì, dove si svolgeranno tutti i lavori.

Molto ricco è il programma che prevede l’inizio dei lavori venerdì pomeriggio 12 con la registrazione ed accoglienza dei primi partecipanti al Meeting proseguendo il sabato mattina 13 con lo svolgersi dell’8° edizione del Contest Speed DCI, con la presenza di radioamatori che si daranno competizione in una gara che li vedrà impegnati a trasmettere nelle vicinanze di un castello o di una torre. Nel pomeriggio si effettuerà una visita guidata al Castello Reale di Casotto (DCI-CN120) situato nel Comune di Garessio a 1.090 metri di quota. Al termine si svolgerà una tavola rotonda tra attivatori e Hunters D.C.I. & I.F.F.A. sulle tematiche inerenti le nostre attività.

I lavori riprenderanno domenica 14 con le molteplici relazioni inerenti i Diplomi, con gli interventi dei responsabili regionali, nazionali ed internazionali, con i rapporti tecnici ed i dossier scientifici esposti da specialistici del settore.

Nel corso dei Meeting saranno premiati i radioamatori che si sono maggiormente distinti nelle attivazioni e coloro che hanno contribuito a diffondere e ad incrementare l’attività radiantistica legata ai sopra citati Diplomi.

Durante la manifestazione verrà ribadita l'importanza dell'attività radioamatoriale, che non è solo svago e divertimento, ma componente della Protezione Civile, attività che garantisce, nei casi infausti di gravi calamità naturali, importantissimi collegamenti d’emergenza, installazioni in tempi rapidi di postazioni radio con le relative comunicazioni di soccorso. Come sempre è molto gradita la presenza di tutte le persone interessate al mondo delle telecomunicazioni, che potranno trovare accoglienza, informazioni e risposte a tutte le loro curiosità e assistere in diretta alle prove tecniche e alle conversazioni con operatori sparsi in tutto il mondo attraverso le stazioni radio installate presso la struttura ospitante.

A partire dal 2001 sono stati organizzati, dalla sezione A.R.I. di Mondovì, due Diplomi Internazionali permanenti denominati D.C.I. “Diploma dei Castelli d’Italia” e D.C.P.C. “Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo”, allo scopo di promuovere la conoscenza dei beni storici e artistici presenti sul territorio italiano, con particolare riferimento a quelli esistenti nella Regione Piemonte e, nello specifico, in quelli ubicati in Provincia di Cuneo.

Tali Diplomi sono rilasciati alle stazioni radioamatoriali di tutto il mondo a condizione che abbiano effettuato collegamenti radio con corrispondenti che trasmettono con le proprie apparecchiature radio in prossimità di castelli opportunamente referenziati.

Nel 2009 nasce il Diploma I.F.F.A. Italian Flora e Fauna con la funzione specifica di far conoscere al mondo il patrimonio paesaggistico tutelato dai nostri Parchi e dalle Riserve Naturali (https://www.dcia.it/iffa).

Il Meeting si concluderà lunedì 15, con la “trasferta” di un nutrito gruppo di radioamatori provenienti da diverse regioni d’Italia, in direzione Centro Storico di Fossano, con l’obiettivo di realizzare sei attivazioni. Tali attivazioni, grazie alla disponibilità del Sindaco Dario Tallone, consisteranno nel posizionare le stazioni radio in prossimità del Castello degli Acaja di Fossano (DCI-CN113) e all’interno della Riserva Biosfera MAB - Monviso (IFF-2649) in modo da far conoscere, in tutto il mondo, alcune realtà medioevali del paese. La Casa Torre di Via Garibaldi (DCI-CN385), la Porta di San Martino (DCI-CN386), la Cinta Muraria (DCI-CN389), il Bastione dell'Annunziata (DCI-CN391) e la Torre di Via IV Novembre (DCI-CN392).