 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 settembre 2025, 12:18

Alba: interruzione energia elettrica in via Santa Barbara, via Montello e via Gorizia

Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, martedì 16 settembre

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in:

Via Santa Barbara 4, 8, 4/1, 4/2, ip;

Via Montello 1 e da 2 a 10, 14;

Via Gorizia da 9 a 9 c.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium