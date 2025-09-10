Bra si prepara alle giornate di Cheese 2025: cosa cambierà per trasporti, raccolta rifiuti, mercati e scuole

Sta per arrivare la quindicesima edizione di Cheese, in programma a Bra dal 19 al 22 settembre 2025. Nei giorni precedenti e durante la manifestazione, sono previste alcune modifiche ad aspetti logistici e organizzativi in città, come elencati di seguito.

Raccolta rifiuti

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, sarà garantito il consueto ritiro “porta a porta” in tutta la città. L’unica variazione temporanea interesserà le utenze domestiche e non domestiche dei quartieri Centro e Centro Storico (elenco vie indicato sul calendario delle raccolte Zona A) e riguarda l’orario di esposizione dei rifiuti per la raccolta di venerdì 19 e sabato 20 settembre.

In particolare: il verde dovrà essere esposto dalle ore 21 di giovedì 18 ed entro le ore 04:00 (anziché le ore 06:00) di venerdì 19, con ritiro tra le ore 04:00 e le ore 06:00; vetro e organico per le utenze domestiche e non domestiche, e gli imballaggi metallici per le utenze non domestiche dovranno essere esposti tra le ore 21 di venerdì 19 e le ore 04:00 (anziché le 6) di sabato 20.

Trasporti pubblici

Come già comunicato, fino al completo smontaggio delle aree stand sono introdotte alcune modifiche temporanee dei percorsi della conurbazione di Bra necessarie per consentire il montaggio degli allestimenti in vista della nuova edizione di Cheese, nonché lo svolgimento della manifestazione stessa. In particolare, verranno soppresse in entrambe le direzioni di marcia le fermate situate nel centro cittadino di via Umberto, via Marconi, via Principi di Piemonte e via Fratelli Carando, e saranno temporaneamente modificate le linee 2, 6 e 7. Tutte le variazioni qui: https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-modifiche-temporanee-ad-alcuni-percorsi-della-conurbazione e sul sito del gestore del servizio: www.viaggisac.it.

Scuole e mercati

L’Asilo nido comunale, le scuole dell’infanzia, primarie e medie degli Istituti Comprensivi Bra1 e Bra2, il liceo “Giolitti - Gandino”, l’Istituto Mucci, il Guala, il C.F.P. Salesiani e la scuola media San Domenico Savio, l’Asilo di Sant’Antonino e l’Istituto “Provvidenza” e il Cipia 2 Alba Bra Mondovì sospendono le lezioni venerdì 19 settembre e riprendono regolarmente l’attività lunedì 22. Il mercato settimanale di mercoledì 17 e di venerdì 19 settembre si svolgerà, con i soliti orari, in piazza Giolitti.