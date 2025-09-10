Cinzano, festa parrocchiale per far rivivere l'oratorio di una volta

A partire da sabato 20 settembre, ci saranno tre giorni di eventi presso la parrocchia di Santa Paola in frazione Cinzano di Santa Vittoria d’Alba. La “Festa di fine estate della parrocchia di S. Paola” è appunto per festeggiare la fine del periodo estivo. Il tutto si svolgerà sotto il segno di una raccolta fondi con diverse attrazioni organizzate dal Circolo Zia Gabri di Cinzano e moltissimi volontari che donano il loro tempo, partecipando attivamente alla raccolta fondi. Il ricavato sarà devoluto interamente per le attività parrocchiali e alla ripresa di quei luoghi un tempo frequentati da bambini, ragazzi e adulti. Sì, stiamo parlando anche dell’oratorio.

Un tempo l’erba non si tagliava al campo da calcio, non si dava il tempo di crescere e si giocava sempre nel polverone. Una volta bastava un pallone sgonfio, due maglioni per fare le porte e l’oratorio diventava il teatro dei sogni. È lì che sono nati tanti campioni, tra polvere, risate e partitelle infinite. Oggi quei campi sono vuoti, e i bambini sembrano aver perso il gusto del gioco libero. Forse stiamo perdendo qualcosa di prezioso.

Nell'immaginario collettivo l'oratorio è il luogo quasi incantato e nostalgico di partite di calcio, di gioco, amicizia, di incontri... Se ascoltassimo i racconti di alcuni genitori, di qualche nonno, ci descriverebbero oratori pieni di giovani e ragazzi, i loro occhi inizierebbero a brillare fino a commuoversi. Come dar loro torto? Anche Celentano cantava: "Ricordo quand'ero all'oratorio..." Intere generazioni cresciute all'ombra dell'oratorio: amicizie, amori, gioco, sport, musica, teatro, cinema, scuola - un universo educativo, un microcosmo nel quale le regole educative erano abbastanza condivise dai genitori. L'oratorio rappresentava quasi l'unico spazio, certamente l'unico luogo educativo dopo la scuola, riservato ai ragazzi e ai giovani per socializzare, per crescere, per pregare.

Oggi l'oratorio è chiamato a confrontarsi con una società profondamente cambiata. Fare qualcosa, noi che l’oratorio lo abbiamo vissuto anni fa, diventa un obbligo intervenire per le generazioni future. Rilanciare gli oratori non è uno spot, ma è una necessità per continuare ad esistere. I tempi sono cambiati, ma interveniamo: non solo per aggiornare il telefono o il computer, aggiorniamo noi stessi ai tempi che cambiano e adeguiamoci in tempo per non perdere e tramandare i valori che abbiamo ricevuto in oratorio.

Programma eventi:

Sabato 20 settembre, ore 21: Concerto in parrocchia con il gruppo gospel “Bloom Spirit Choir”, ingresso gratuito, offerta libera.

Domenica 21 settembre, ore 11:15: S. Messa nella Chiesa di S. Paola. Ore 12:30: Pranzo con “Gran Paella Party”. Costo 25€, fino a 10 anni 15€. Prenotazione entro il 16 settembre ai numeri: Sergio – 335.62.61.202 Grabriella - 334.26.15.116. Ore 15:00: Nella chiesa, proiezione di foto a cura di Dario Badellino. Intrattenimenti per tutti al pomeriggio: arcieri, passeggiata a cavallo, punto scacchi, giochi con lo SportRoero, letture della biblioteca, bancarella solidale Edizioni Paoline, bancarelle di hobbistica e scambio.

Lunedì 22 settembre, ore 20:45: nel salone parrocchiale, proiezione del film “Il Segreto di Santa Vittoria” con ingresso libero. La storia è tratta da un fatto realmente accaduto a Santa Vittoria d’Alba, sede delle famose cantine Cinzano, durante l’occupazione tedesca nel secondo conflitto mondiale. Al termine sarà offerto un rinfresco dal circolo Zia Gabri in memoria di Giorgio Cagnasso. L’Intero ricavato di questi eventi, sarà devoluto per tutte le attività parrocchiali.



