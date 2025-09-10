Moretta, l’Unitre scalda i motori con il gioco del Burraco

L’Unitre di Moretta, pur non avendo ancora dato avvio ufficialmente all’anno accademico 2025/2026, ha scelto di "scaldare i motori" in maniera ludica e conviviale.

Nel parco del Santuario della "Beata Vergine del pilone", complice una splendida giornata di sole, si è svolta con successo il primo incontro dell’iniziativa dedicata agli appassionati di Burraco.

"L’incontro - spiegano gli organizzatori dell'Unitre - ha richiamato un numero di partecipanti superiore alle aspettative: i giocatori più esperti hanno messo a disposizione le proprie conoscenze, aiutando i principianti ad apprendere le regole del gioco in un clima di socializzazione e divertimento".

Soddisfatto il direttivo dell’associazione, che ha deciso di riproporre l’esperienza per tutto il mese di settembre.

Ogni venerdì, dalle 15 alle 17, nel parco del Santuario si terrà un nuovo appuntamento aperto a chiunque voglia cimentarsi.

Il corso è gratuito e rappresenta un’occasione per trascorrere il pomeriggio in compagnia, tra gioco di carte, amicizia e momenti conviviali.