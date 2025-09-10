Nuovo anno scolastico, l'assessore regionale Marco Gallo: "Ai ragazzi di Costigliole Saluzzo un augurio speciale nel nuovo polo realizzato con il Pnrr"

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna e alla Programmazione territoriale, Marco Gallo, rivolge un augurio a tutti gli studenti piemontesi, con un pensiero particolare agli alunni di Costigliole Saluzzo che tornano in classe nel nuovo polo scolastico realizzato grazie ai fondi del PNRR.

Questa mattina l'assessore si è presentato al suono della campanella tra le aule della scuola primaria e secondaria, ricevuto dal sindaco Fabrizio Nasi, dalla Giunta a dalla dirigente Maria Angela Aimone, visitando poi il cantiere della palestra ancora in fase di realizzazione e dell'asilo nido. A seguire, poi, ha potuto visionare i lavori di riqualificazione di Cascina Sordello, dove sta per nascere un teatro per i bambini, grazie ai Fondi Pnrr e ai fondi GAL.

«Il ritorno a scuola è sempre un momento emozionante, carico di aspettative e di sogni – sottolinea l’assessore Marco Gallo –. Quest’anno l’augurio che rivolgo a tutti gli studenti piemontesi trova un significato speciale a Costigliole Saluzzo, dove i ragazzi possono iniziare le lezioni in un edificio moderno, sicuro e sostenibile, frutto delle risorse del PNRR e del lavoro condiviso tra istituzioni. La scuola è il cuore pulsante delle comunità, soprattutto nei piccoli centri e nei territori montani: investire nell’istruzione significa costruire il futuro dei nostri giovani e dare nuova linfa ai nostri paesi. A tutti loro, alle famiglie e agli insegnanti va il mio più sincero augurio per un anno scolastico ricco di crescita, scoperte e soddisfazioni».