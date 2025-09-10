Riparte l'anno scolastico all'Istituto Musicale di Venasca

Riaprono le iscrizioni ai percorsi musicali dell'Istituto Musicale di Venasca "Note di Varaita ETS".
Un'opportunità per tutti gli appassionati, dai principianti ai più esperti, di immergersi nel mondo della musica.
La scuola offre un'ampia scelta di strumenti, tra cui violino, pianoforte, arpa, fisarmonica, canto moderno, chitarra e flauto traverso.
Che siate bambini, ragazzi o adulti, troverete il percorso adatto a voi per imparare a suonare o migliorare le vostre abilità.
Novità 2025: Teoria e programmazione musicale per adulti
Quest'anno l'Istituto introduce un'importante novità: un corso dedicato di teoria e programmazione musicale per adulti. Un'occasione unica per chi desidera approfondire la comprensione della musica e le sue strutture. Per maggiori informazioni o per procedere con l'iscrizione, potete scrivere un’ email all'indirizzo istituto.venasca@gmail.com o visitare il sito web ufficiale https://istitutovenasca.wixsite.com/notedivaraita.