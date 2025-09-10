 / Eventi

Eventi | 10 settembre 2025, 08:48

Bra, si chiude con un successo "E...state a Bra"

Ultima serata danzante il 7 settembre con l’arrivederci al 2026

Coppie danzanti all'ultima serata di &quot;E...state a Bra&quot; - foto di Luciano Cravero

La 27ª edizione di "E…state a Bra" ha calato il sipario domenica 7 settembre presso la pista del Parco Azzurri d’Italia in viale Madonna dei Fiori, con l’ultima serata danzante. Un successo maggiore rispetto agli anni scorsi, segnato dalla partecipazione anche di molti giovani che si sono cimentati nel ballo liscio e nei vari balli di gruppo.

Così l’associazione Quartiere Madonna dei Fiori, che ha organizzato l’evento: «Si ringrazia l’amministrazione comunale che da ben 27 anni ci supporta in questo nostro obiettivo di dare un punto d’incontro per la gente del quartiere di tutte le età. La folta partecipazione a tutte le serate ci fa comprendere ancora di più la necessità delle persone di poter avere momenti e luoghi di condivisione e divertimento che cementano ancora di più la realtà inclusiva e accogliente del nostro quartiere. Come di tradizione la serata finale è sempre il 7 settembre ovvero la vigilia della festa patronale della città».


 

Musicisti che hanno animato l'ultima serata danzante di &quot;E...state a Bra&quot; - foto di Luciano Cravero

Silvia Gullino

