Bra, si chiude con un successo "E...state a Bra"

La 27ª edizione di "E…state a Bra" ha calato il sipario domenica 7 settembre presso la pista del Parco Azzurri d’Italia in viale Madonna dei Fiori, con l’ultima serata danzante. Un successo maggiore rispetto agli anni scorsi, segnato dalla partecipazione anche di molti giovani che si sono cimentati nel ballo liscio e nei vari balli di gruppo.

Così l’associazione Quartiere Madonna dei Fiori, che ha organizzato l’evento: «Si ringrazia l’amministrazione comunale che da ben 27 anni ci supporta in questo nostro obiettivo di dare un punto d’incontro per la gente del quartiere di tutte le età. La folta partecipazione a tutte le serate ci fa comprendere ancora di più la necessità delle persone di poter avere momenti e luoghi di condivisione e divertimento che cementano ancora di più la realtà inclusiva e accogliente del nostro quartiere. Come di tradizione la serata finale è sempre il 7 settembre ovvero la vigilia della festa patronale della città».





