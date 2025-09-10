Neive e Neviglie, torna l’appuntamento con la solidarietà targata AVIS

Sabato 20 e domenica 21 settembre i volontari del gruppo AVIS Neive–Neviglie invitano a partecipare alle giornate di donazione del sangue. Le donazioni si svolgeranno presso il macrocentro di Mango, in piazza Vittorio Veneto, facilmente riconoscibile grazie alla segnaletica dedicata.

Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il sito www.avisalba.it. Si ricorda che tra una donazione e l’altra devono trascorrere almeno 90 giorni.

Per chi avesse difficoltà a iscriversi online o desiderasse ulteriori informazioni, è possibile contattare Claudio al numero 350 5896171.

L’auspicio dell’AVIS Neive–Neviglie è che siano in tanti a rispondere all’appello, trasformando ancora una volta il gesto della donazione in un segno concreto di comunità e di cura reciproca.