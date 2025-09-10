Savigliano: sabato 13 settembre torna "Sport in piazza"

Il mondo sportivo saviglianese torna a mostrarsi alla cittadinanza. Sabato 13 settembre si svolgerà l'edizione 2025 di “Sport in piazza” nel centro storico di Savigliano: piazza del Popolo, piazza Santa Rosa e piazza Cesare Battisti.

Dalle 15 alle 18.30 sarà possibile, specie per i più giovani, conoscere da vicino le realtà sportive locali, chiedere informazioni e sperimentarle “sul campo”. Se piazza del Popolo, come da tradizione, ospiterà gli stand dei principali sport (dal basket al volley, dal calcio all'atletica, dalla ginnastica ritmica al padel, dal fitness alle arti marziali, dal triathlon al ciclismo), piazza Cesare Battisti sarà teatro dell'equitazione. Mentre piazza Santa Rosa accoglierà professionisti del benessere e delle discipline olistiche, rappresentanti del mondo scacchistico e – novità di quest'anno – anche una squadra di sitting volley.

Verso le 17.45 si svolgerà un’estrazione a premi rivolta ai ragazzi che saranno passati presso gli stand per provare o chiedere informazioni sulle attività sportive. A fare da filo conduttore, nel corso del pomeriggio, le interviste di Trs Radio.

«L'invito – dicono dall'Assessorato allo sport del Comune – è anche quello di vivere per un giorno la nostra città nel segno dello sport a 360°. Muovendosi a piedi, sui pattini o in bicicletta».



