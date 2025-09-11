"Agosto Pagnese", chiusura in festa con la tradizionale cena della polenta

Dopo un mese ricco di appuntamenti, domenica 31 agosto si è concluso l’"Agosto Pagnese" con la consueta e attesa cena della polenta, che ha riunito la comunità del paese della valle Bronda in vari momenti conviviali.

L’edizione 2025 ha offerto un calendario variegato di eventi, capaci di animare il paese e valorizzare le sue tradizioni, richiamando non solo i residenti ma anche visitatori dai comuni vicini.

L’amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze della Pro Loco di Pagno e ai volontari, sottolineando il loro impegno, la disponibilità e la professionalità con cui hanno reso possibile il ricco programma.

"Le iniziative – sottolineano dal comune – hanno saputo promuovere la socialità del nostro paese e dell’intera Valle Bronda, rafforzando il senso di comunità".

Il bilancio di questa edizione è dunque positivo: tradizione, amicizia e partecipazione sono stati gli ingredienti principali che hanno reso l’Agosto Pagnese un successo anche quest’anno.