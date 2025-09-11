L’ultima data dei Notturni nelle Rocche 2025 sarà a Pollenzo

Venerdì 12 settembre, con partenza alle 21 da piazza Vittorio Emanuele II a Pollenzo, si conclude l’edizione 2025 dei “Notturni nelle Rocche” organizzata dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, con il contributo della Fondazione CRC.

L’ultima passeggiata sarà una “prima volta” nel magico borgo di Pollenzo, con una passeggiata dal titolo "Il sogno medievale di Carlo Alberto" e un percorso predisposto da Orora Associazione Culturale di Bra, verso pianeggianti orti e noccioleti, non lontani dal fiume Tanaro e dall'iconico ponte albertino moresco.

Dopo una inedita tappa nella chiesa neogotica di Pollenzo ed al suo pregiato coro ligneo del '400, la serata si concluderà davanti alla possente struttura dell'Agenzia Albertina, con l'approfondimento a cura di Irene Ciravegna e un brindisi finale a base di tisane, torte e frutta, grazie alla Pro Loco Pollenzo.

Durante la serata verranno premiati i camminatori più assidui, che hanno partecipato a tutte le 19 date dell’estate 2025.

Ritrovo ore 20.45 geolocalizzazione qui: https://maps.app.goo.gl/VXJsmgXTq3uQ5vHf7

Costo della passeggiata: 10 € gratuita per bambini fino ai 12 anni.

Non è necessario prenotare, ci si iscrive sul posto.

Si invita a munirsi di tazza o bicchiere per le tisane finali (per evitare di utilizzare bicchieri usa e getta).

Iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione CRC, con il patrocinio di Visit Langhe Monferrato Roero e Rete Ecomusei Piemonte

Info: www.ecomusodellerocche.it - 0173 976181

info@ecomuseodellerocche.it