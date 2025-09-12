Castellinaldo d'Alba torna al Medioevo: una giornata tra storia, musica e tradizioni

A Castellinaldo d’Alba domenica 21 settembre 2025 le atmosfere del Medioevo rivivranno grazie all’evento “Castellinaldo Medievale”, organizzato dall’Associazione Castrum Aynaldi.

Una giornata ricca di storia, spettacoli e tradizioni animerà Piazza Castello dalle 15 alle 19.30, offrendo al pubblico un tuffo nel passato.

Per l’occasione, sarà possibile visitare in via straordinaria i suggestivi giardini medievali del Castello, cuore pulsante della manifestazione.

Il borgo sarà animato da musici, sbandieratori e giochi medievali a cura del gruppo albese Patin e Tesor. Non mancheranno le spettacolari simulazioni di combattimenti e tornei medievali con la partecipazione di Asti Buhurt, che daranno vita a scene di grande impatto.

La colonna sonora dell’evento sarà affidata a Igor Ferro e la sua ghironda, che proporranno un concerto di musica medievale capace di trasportare i visitatori in un’atmosfera d’altri tempi.

Ci saranno attività per grandi e piccini. Il programma prevede anche visite guidate alla chiesa della Sindone, laboratori per bambini organizzati dalla biblioteca, figuranti in abiti storici e letture animate. Ad arricchire l’esperienza ci saranno i suonatori di conchiglie, la realizzazione del celebre “Punto Cicín” e stand di prodotti tipici.

“Castellinaldo Medievale” si preannuncia come un’occasione speciale per riscoprire il fascino della storia e delle tradizioni locali, in un contesto suggestivo che unisce cultura, divertimento e gastronomia.